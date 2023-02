Opozita proteston para Kryeministrisë, Berisha: Të hënën mblidhemi para Parlamentit

15:43 11/02/2023

Opozita kërkoi dorëheqjen e Kryeministrit Rama, në një protestë paqësore të zhvilluar para selisë së qeverisë, pasi e akuzon ate së është i përfshirë në skandalin e dosjes së ish-zyrtarit të FBI, Charles McGonigal.

Protesta nisi nga selia e Partisë Demokratike, ndërsa me grumbullimin në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, përfaqësues dhe krerët e opozitës u ngjitën në podium për të mbajtur fjalime.

Aleati i demokratëve Ilir Meta, pasi rreshtoi një sërë akuzash për Kryeministrin, deklaroi se vendi i tij është në qeli për korrupsion, abuzime me detyrën dhe lidhje me krimin e organizuar.

“Edi Rama është tashmë vetëm një subjekt plotësisht i merituar për drejtësinë për veprimet e tij shumë të rënda minuese kundër kushtetutës.”

Sali Berisha i cili u ngjit i fundit në podium, deklaron se çështja McGonigal është dëshmi se shpallja e tij non grata u lobua nga Edi Rama.

“Ish-kryetari i opozitës u morr peng nga Edi Rama. Sali Berisha pa asnjë fakt, dokument, provë nga kjo mafie, ky lobim u sanksionua. U bë gjithçka për të caktuar kryetarin e opozitës.”

Kreu i demokratëve i kërkon senatit amerikan dhe Parlamentit europian të hetojnë Edi Ramën.

“Le të hetojnë veprimtarinë e George Soros në Shqipëri se si ky multimiliarderë bëri gjithçka për të ngritur në piedestal një kryekorruptor që sot moralisht është i varur në shtyllën e turpit të Shqipërisë, Europës, SHBA, mbarëbotës.”

Berisha thotë se ka dijeni se vila e Kryeministrit në Surrel ka armatime të rënda.

“Në Surrel ke futur në tunele, tanket dhe autoblindat e ushtrisë. Ato tanke largoi nga Surreli, gjysmën e tyre çoi në Ukrainë po s’të lë Putin dhe Vuçiç.”

Largimin e Ramës e sheh si mundësinë e vetme për shpetimin e vendit nga varfëria e shkaktuar nga korrupsioni sipas tij.

“Jep dorëheqjen, largohu, nisu aty ku e ke vendin. Te shtylla e turpit në banesën e tradhëtarëve.”

Premtoi ndryshime kur demokratët të vijnë në pushtet, me vendime e ligje që u vijnë në ndihmë qytetarëve.

“PD do amnistojë çdo detyrim që krijohet në këtë periudhë që Shqipëria ka në krye të qeverisë një person që ndodhet në hetim ndërkombëtar.”

Protestën e sotme e cilëson vetëm nisjen e revolucionit, dhe premton mosbindje civile dhe vijimin e protestave menjëherë në fillimin e javës së ardhshme.

“Revolucioni na fton të gjithë para parlamentit.”

Por fjala e tij nuk ishte fundi i protestës së kësaj të shtune. Disa nga protestuesit hodhën flakadanë pranë hyrjes së Kryeministrisë së rrethuar nga një gardh efektivësh të policisë, të cilët nuk ndërhynë.

Mbështetësit e opozitës, të udhëhequr nga Berisha, marshuan drejt Ministrisë së Brendshme, Bashkisë së Tiranës, Partisë Socialiste dhe Parlamentit.

“Ky vendin e ka në burg, burg dhe vetëm në burg.”

Protesta u mbyll në mënyrë paqësore me premtimin për të vijuar pasditen e të hënës, në orën 17:00, kur Kuvendi do të mblidhet në seancë plenare.

Ora 14:58 – Berisha thirrje policisë: Lironi menjëherë protestuesit

Në mbyllje të protestës së kësaj të shtune, kreu i PD-së Sali Berisha i ka bërë thirrje policisë të lirojë mënjeherë protestuesit.

Ende nuk dihet nëse pas hedhjes së flakadanëve në shkallët e Kryeministrisë ka pasur arrestime, megjithatë pritet të mësohet më shumë informacion në rast se policia del me një reagim zyrtar.

“Tani shpërndahemi pasi i dhamë një mesazh të fuqishëm shprese, besimi, fitoreje shqiptarëve kudo që ndodhen. Revolucioni është një betejë jetike, një mision i shenjtë për demokracinë, se këtë mision, se idealet tona nuk ka forcë në botë që t’i mposhtë. Shpërndahemi tani, të betuar, të vendosur më shumë se kurrë për të vazhduar revolucionin gjer në përmbysjen e plotë të monizmit në Shqipëri.

I kërkoj policisë të lirojnë menjëherë protestuesit, rezistentët paqësore sepse çdo cenim i tyre do të regjistrohet si armik i revolucionit kurse protestuesit si të persekutuar politikë. Ju bëj thirrje të gjithëve që ndodhët këtë marshim me të cilin ne dhamë mesazhet e duhura. Ditën e hënë në ora 5 që të gjithë para Parlamentit. Parlamenti është i qytetarëve, jo bandave! Ju falenderoj me shumë mirënjohje dhe të vazhdojmë ne revolucionin e plotë. Rroftë fitorja!“, tha Berisha.

Ora 14:41 – Berisha mbyll protestën: Revolucioni vazhdon të hënën në orën 17:00

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka njoftuar mbylljen e protestës për ditën e sotme duke bërë të ditur se revolucioni do të vazhdojë të hënën në orën 17:00 kur është dhe seanca plenare.

“Tani revolucioni vazhdon të hënën para Parlamentit. Në ora 17:00, po ndryshuan orën, do ndryshojmë dhe ne orën. Aty do jemi. Rrofshi ju, faleminderit”, tha Sali Berisha.

Protesta e sotme e opozitës zgjati 2 orë dhe nuk u shënuan incidente me policinë.

Ora 14:38 – Berisha ndalet te selia e PS-së, mesazh për socialistët

Ndalesa e radhës e kreut të PD-së Sali Berisha bashkë me protestuesit ka qenë përpara selisë së Partisë Socialiste.

Berisha iu drejtua socialistëve duke thënë se kjo ndalesë është një mesazh për të gjithë ato figura politike që sipas tij janë të lidhura me krimin.

“Merreni këtë ardhje te selia juaj, mereni si mesazh për ju dhe si armë denoncimi të këtyre që vendin e kanë në burg“, theksoi kryedemokrati.

“Ju siguroj se aq sa kanë ata respekt për lirinë dhe votën e tjetrit aq ka dhe Berisha respekt për ta. Kjo ndërtesë është shndërruar në simbol të së keqes, prej Edi Ramës i cili me ldihjet e tij me krimin ka përzënë nga vendi që nga 2014-a, mijëra qytetarë të të gjitha bindjeve. Erdha t’ju them se në piramidën e krimit e të drogës nuk është i vetëm, e kam denoncuar dhe do vazhdoj ta bëj.

Këta s’mbrojnë interesat e socialistëve por të pasurimit të tyre. Merr Gjiknurin, o socialistë të ndershëm…

Të nderuar socialistë të ndershëm, nëse Alda Klosit iu gjetën 700 mijë euro, Damianit tuaj i kanë humbur 6 milionë euro. Po ku i mori ai ato?! Vendi i tij është vetëm në burg.

Jemi në betejë me ta. Po Xhaçka, më thoni pak. Ajo me skemat piramidale se s’po flas më tutje se i dini vetë. Me çfarë merite e bëri Xhaçka burrin investitor strategjik, e ëma e saj ka qenë në ndjekje penale për trafik fëmijësh. Unë ju them se këshilltari i saj Aman Josifi ka vjedhur 2.2 miliardë euro qytetarëve europianë me call-center. Sa ka marrë Olsi e Rama, atë e sqaron drejtësia europiane. Çfarë ju lidh ju o shokë socialistë me këta individë fund e krye krim. Merreni këtë ardhje te selia juaj, mereni si mesazh për ju dhe armë denoncimi të këtyre që vendin e kanë në burg”, tha Berisha.

Ora 14:32 – Berisha ndalon para Bashkisë së Tiranës: Veliaj një nga hajdutët më të shpifur, revolucioni do flasë me të

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ndaluar përpara Bashkisë së Tiranës gjatë marshimit të tij pas fjalimit që mbajti në protestë.

Aty, Berisha mbajti një fjalë të shkurtër ku e akuzoi kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj për vjedhje.

“Njeriu që ka uzurpuar këtë zyrë të nderuar të qytetarëve shqiptarë është një nga hajdutët më të shpifur, më të neveritshëm që ka patur qyteti ndonjëherë. Ne erdhëm këtu për të dhënë mesazhin tonë.

Vjedh ditën dhe natën qytetarët shqiptarë. Ky nuk ka të drejtë të hyjë asnjë ditë në këtë ndërtesë, ky njeri vjedh, ka shndërruar fushën e Sharrës në minierë floriri për veten dhe familjet e tyre. Vjedhin çdo qytetar të qarkut Tiranë. 18 Euro për ton sepse kontrata thotë për çdo ton plehra që depozitohen do paguhen 11 Euro.

Ky njeri vjedh 18 Euro në çdo ton. Deri tani janë bërë në llogaritë offshore të Edi Ramës dhe Erion Veliaj vetëm nga fusha e Sharrës 54 milionë Euro të vjedhura. Erion Veliaj është një hajdut më të shpifur të historisë së Tiranës dhe Shqipërisë. Ka vendosur taksën për arsimin dhe ky hajdut ndërton shkolla me çmim të dhjetëfishtë, të 8-fishtë krahasuar me çminin që del nga manualet europiane të ndërtimit të një shkolle. Ky hajdut që është turpi i dheut, fillon hap tenderin tek rruga Gjon Belushi. E ndërton atë me fondet e bashkisë dhe paratë i fut në xhepin e vetëm me një firmë false. Ky do nxjerrë 1 minutë e më parë nga çdo strofull, ky vendin e ka në burg. Revolucioni do flasë me të”, deklaroi Sali Berisha.

Ora 14:25 – Berisha ndalon para Ministrisë së Brendshme: Çuçi të japë menjëherë dorëheqjen

Pas fjalimit të tij në protestë, kryetari i PD Sali Berisha ndaloi përpara Ministrisë së Brendshme, ku i kërkoi dorëheqjen ministrit të Brendshëm Bledi Çuçi.

“Erdhëm këtu për t’i dhënë një mesazh ministrit të familjes Çuçi, i cili është një anëtar familjar i organizatës kriminale të Edi Ramës, se ai duhet të japë urgjentisht bashkë me Edi Ramën dorëheqjen. Ky marshim pranë shtyllave kryesore është paqësor sot, por ky ka objektivat e veta taktike dhe strategjike. Këto do t’i mësoni në ditët në vazhdim. Sot kaluam para parlamentit, ditën e hënë revolucioni është para parlamentit”, deklaroi Berisha.

Ora 13:58 – Hidhen sende piroteknike në shkallët e Kryeministrisë

Pas mbylljes së fjalës së kryedemokratit Sali Berisha, protestuesit e mbledhur në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” hodhën objekte piroteknike në shkallët e godinës së Kryeministrisë.

Një zjarr i vogël në oborrin e selisë së qeverisë, u neutralizua menjëherë nga policia dhe u fik.

Protuestuesit hodhën tumuese e kapsolla drejt selisë qeveritare.

FJALA E PLOTË E SALI BERISHËS NË PROTESTË

Ora 13:56 – Berisha: Të hënën, revolucioni na fton të gjithëve para Parlamentit!

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë thirrje që ditën e hënë të gjithë të mblidhen para Parlamentit.

Nga podiumi i protestës së kësaj të shtune, Berisha tha se revolucioni demokratik nuk do të ndalet.

“T’i themi Po dinjitetit, zhvillimit dhe të ardhmes tonë europiane. Lideri legjendar Gandi ka thënë se mosbindja civile kthehet në detyrë të shenjtë kur shteti humbet ligjshmërin dhe korruptohet. Jemi përballë një shteti që sillet më keq se çdo pushtues osman, nazist, fashist që ka njohur Shqipëria deri më sot.

Edi Rama të kemi prerë biletën, kthim pas nuk ka! Misionarë si ne nuk i ndalon dot asgjë, ne kemi të vërtetën dhe dashurinë për këtë tokë, besnikërinë tonë ndaj miqve tanë. Asgjë nuk mund të na pengojë në këtë rrugë. Edi Rama ka shndërruar Parlamentin në një turp, aty ai shfrytëzon çdo lloj mekanizmi për

Ditë e hënë, ditë Parlamenti, revolucioni na fton të gjithë para Parlamentit, s’ka forcë që e ndalon”, tha kryedemokrati.

Ora 13:50 – Sali Berisha: PD do amnistojë çdo detyrim që krijohet në këtë periudhë që Kryeministri është në hetim ndërkombëtar

Kryedemokrati Sali Berisha thotë se pas ardhjes në pushtet të Partisë Demokratike, do të amnistohen të gjitha detyrimet që krijohen në këtë periudhë të qeverisjes së Ramës pas daljes së çështjes “McGonigal”, ngjarje për të cilën Berisha shprehet se Kryeministri është nën hetim ndërkombëtar.

Në fjalën e tij para protestuesve, Berisha u zotua për vendimet e para që do të marrë PD në pushtet. Dhe akti i parë do të jetë dyfishimi i rrogave.

“Unë e di se të gjithë ju keni ardhur të përgatitur për betejë, dhe ne jemi në betejë, por thirrja ime është të shndërrohemi në qytetarë të revoltuar protestues, të vazhdojmë revolucionin tonë deri në fitore. Thirrja ime është çdo ditë të bëjmë gjithçka për t’i shkurtuar jetën këtij regjimi. Edi Rama regjimi i tij duhet përmbysur një ditë e më parë. Ju siguroj se PD nuk synon gjë tjetër, se opozita nuk ka qëllim tjetër përveç se të përmbysë monizimin, të çlirojë shqiptarët nga ky monizëm i egër i shëmtuar, represiv dhe t’i japë përgjigjen më të shpejtë së bashku me aleatët kësaj krize lubi që po përpin qenien e shqiptarëve.

Në aktet e para pas përmbysjes së këtij regjimi dhe votës së lirës të shqiptarëve do të jetë dyfishimi i rrogave, do jetë minimumi jetik për çdo shqiptar aq sa është rroga minimale, do jetë përgjysmimi i sigurimeve shoqërore, subvencion për çdo prodhim të fermerëve, do jetë rikthimi i çmimit të energjisë në 7 lekë për familjarë dhe 6 lekë për bizneset, do të jetë përgjysmimi i taksave për naftën, subvenicion i thellë i transportit publkik. Zero tolerancë ndaj bandave dhe krimit. Nuk do të jetë asnjë tender pa garë, asnjë kompani offshore s’do mund të marrë pjesë kurrë në gara në Shqipëri.

Do anulohet çdo kontratë e paligjshme, do dërgohen për ndjekje penale Edi Rama dhe gjithë firmëtarët. Asnjë udhëtim me charter qeveritar, stop ndërtimeve të reja të Tiranës, për një mjedis që mbron shëndetin. PD do amnistojë çdo detyrim që krijohet në këtë periudhë që Shqipëria ka në krye të qeverisë një person që është në hetim ndërkombëtar. Sot është koha që me këtë revolucion të nxjerrim nga dyshekët dhe tubat e ajrimit paratë që këta hajdutë ja u kanë marrë ju dhe ne do ta bëjmë këtë”, tha Sali Berisha.

Ora 13:40 – Berisha-Ramës: Ti je një rrezik madhor për sigurinë e Shqipërisë, rajonit dhe më gjerë

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë thirrje të njëpasnjëshme në protestën e sotme për largimin përfundimtar nga pushteti të Kryeministrit të vendit.

Berisha u shpreh se revolucioni demokratik do të triumfojë dhe protestat nuk do të ndalen.

“Pas këtij akti të pabesë ndaj aleatit më të madh Shteteve të Bashkuara, Edi Rama nuk është më i njëjti njeri, polikisht e moralisht. Atë nuk e shpëton dot asgjë, asnjë marrëveshje, asnjë gënjeshtër, asgjë tjetër. Jep dorëheqjen dhe largohu! Këtë ndërtesë e ke blinduar, në Surrel ke future në tunele tanke dhe autoblinde të ushtrisë, gjysmën e tyre çoji në Ukrainë. Idealet tona shpojnë çdo blind, asgjësojnë çdo tank, mjer ti! Mjer ti që mendon se mund të mbrohesh në këtë mënyrë”, deklaroi ai.

Ai u ndal dhe tek çështja “McGonigal”, duke thënë se Rama tradhëtoi shtetin mik dhe një akt i tillë duhet të marrë ndëshkimin më të rëndë.

“Shqipëria sot shihet në mbarë botën si strofull e krimit dhe drogës, Kryeministri i korrupton zbuluesin më të rëndësishëm të aleatit kryesor. Edi Rama gjatë viteve në pushtet ke kryer, faktuar të gjitha llojet e tradhtive që mund të kryejë njeriu por tradhtia më e ulët është ndaj mikut, ajo që ndëshkohet në mënyrën më të rëndë. Nisu aty ku e ke vendin, te shtylla e turpit në banesën e tradhtarëve. Ti Edi Rama ke kryer akt armiqësor ndaj këtij vendi për të cilin Putin, Kim Jong Un, Lukashenko janë gati të të varin në qafë dekoratën e tyre më të lartë o faqezi. Importet nga Kolumbia janë rritur 60 herë për ta shndërruar këtë vend në një Kolumbi të dytë të Evropës.

Kryedemokrati e cilësoi kreu e qeverisë një rrezik madhor për sigurinë e Shqipërisë, rajonit e më gjerë.

“Edi Rama, ti je një rrezik madhor për sigurinë e Shqipërisë, rajonit dhe më gjerë. Largohu Edi Rama bashkë me organizatën tënde kriminale, revolucioni ynë nuk ndalet gjer në largimin tuaj. Korrupsioni të ka gërryer shpirtin, të ka zhveshur nga çdo moral për ta dëshmuar veten një trashëgimtar të denjë të etërve tuaj xhelatë. Pse duhet shqiptarë të durojmë këtë poshtërim që po u bëhet atyre? Imagjinoni sikur një njeri si ky të bëjë hapin në samitin e NATO-s, kombi i tërë do skuqen nga turpi”, tha Berisha ndër të tjera.

Ora 13:23 – Flet Sali Berisha: Edi Rama, o besëprerë jep dorëheqjen. Je Kryeministri më i korruptuar në Europë

Në protestën e fundit, opozita pro-perëndimore e Shqipërisë, u tregoi të vërtetën liderëve europianë se Edi Rama është kryeministri më i korruptuar në Europë, se është kreu i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë.

Të gjithë e mbani mend baltën që hodhi Rama mbi opozitën për ta heshtur atë, të gjithë i mbani mend masat që i mori kundër popullit opozitar për të mos protestuar atë ditë. Të gjithë e mbani mend atentatin që organizoi me një mjeran të paguar, por ai mori turpin botëror. Zëri ynë ushtoi në gjithë botën.

E vërteta kurrë nuk mbulohet dot. E vërteta triumfon gjithmonë, ashtu si rrezja e diellit që shpërndan terrin, e vërteta jonë bëhet gjithmonë e më ndriçuese, në Shqipëri, por edhe te miqtë tanë në botë.

Sot mediat e gjithë botës po flasin të vërtetën që shprehu opozita dy muaj më parë në atë protestë. Sot mediat botërore mbajnë në faqen e parë skandalin, Uotergejtin e shekullit të XXI.

Në këtë skandal, Edi Rama është i vetmi kryeministër që përmendet 14 herë që korruptoi dhe përdori si vrasës me pagesë kundër opozitës perëndimore të Shqipërisë, njërin nga zbuluesit më të fuqishëm të planetit.

A ka atentat më të rëndë ndaj demokracisë së një vendi se ky?

A ka turp më të madh për Shqipërinë se sa ky akt?

Dikur Shqipëria bënte lajmin e botës për pritjen madhështore për presidentin e SHBA, sot Shqipëria përbën lajmin e botës se kreu i narkoshtetit, sikur të ishte Lukashenko i Bjellorusisë, korrupton shefin e kundërinteligjencës së FBI, partnerit tonë më strategjik, udhëheqësit të Aleancës së Atlantikut të Veriut.

Dikur Shqipëria bënte lajm për hyrjen në NATO, sot bën lajmin e botës se kryeministri i saj barazohet me një oligark rus, mik të Putinit, strofull të shërbimeve kriminele inteligjente ruse, ku të dy së bashku korruptojnë funksionarin më të lartë të Kundërzbulimit të SHBA, njëri për interesa të Putinit, tjetri për interesa të pushtetit të tij të korruptuar. O besëprerë, kombi nuk ka pasur një faqezi të dytë si ti. Jep dorëheqjen, largohu!

Pas këtij akti të pabesë ndaj aleatit të madh të kombit shqiptar, SHBA, Edi Rama nuk është më legjitim.

Edi Rama, këtë ndërtesë e ke blinduar, në Surrel ke fituar tanket dhe autoblindat e ushtrisë.

Tani po të them që ato tanke, largoji nga Surreli, gjysmën çoji në Ukrainë, po nuk të lë Putini dhe Vuçiçi, sepse idealet tona, idealet e këtij revolucioni shpojnë çdo blind, asgjësojnë çdo tank.

Mjerë ti!

Shqipëria shihet sot në mbarë botën si strofull e rrezikshme e korrupsionit, e krimit dhe drogës, vendi i një kryeministri që sikur të ishte aleat i Putinit, i korrupton zbuluesit më të rëndësishëm partnerit tonë kryesor. Me këtë akt, duke korruptuar një nga njerëzit më të çmuar në fushën e sigurisë të vendit që ka bërë më shumë se çdo tjetër për lirinë e shqiptarëve, ti Edi Rama ka kryer një akt armiqësor, për të cilin Putini është gati të të varë në qafë dekoratën më të lartë.

Ora 13:10 – Meta në protestën e opozitës: Rama nuk i shpëton dot llogaridhënies

Në protestën e sotme të opozitës ka marrë pjesë dhe kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta.

Meta tha nga podiumi se Kryeministri i vendit Edi Rama nuk i shpëton dot llogaridhënies për korrupsionin në nivele ndërkombëtare.

Ai theksoi se ka nisur numërimi mbrapsht për largimin përfundimtar të kësaj qeverie të cilën e cilëson “regjim anti-kombëtar”.

“Të nderuar qytetarë të Tiranës dhe në të gjithë Shqipërinë. Kjo protestë historike dhe madhështore është prova e dinjitetit më të lartë qytetar e patriotik, një rezistencë pa kthim me këtë regjim të kalbur e armik të interesit kombëtar. Struci i Rilindjes që është fshehur nga frika e tmerrshme që ka nga përballja me të vërtetën dhe popullin. Në 10 vite e përdori pushtetin vetëm për të kapur pushtetin dhe është i gatshëm të kënaqë çdo mafioz vetëm të shtyjë disa ditë më shumë në pushtet.

Llogaridhënies nuk i shpëton dot edhe pse ka braktisur Kuvendin prej 3 javësh. Do japë llogari për shkatërrimin e Parlamentit dhe për bllokimin e të gjitha iniciativave dhe projektligjeve të opozitës që janë paraqitur në Kuvend. Rama kërkon të shtojë korrupsionin e tij, do japë llogari dhe për bllokimin e komisioneve hetimore, për përjashtimet staliniste të deputetëve të opozitës dhe nga e drejta e tyre që të përfaqësojnë qytetarët. Do japë llogari deri në fund për pengmarrjen e integrimit europian sepse ai i është vënë kundër haptaz shtetit ligjor. E zëvendësoi procesin e integrimit europian me korrupsion ndërkombëtar, siç e di e gjithë bota. Shqiptarët protestojnë sot për dramat familjare. Ky është rezultat i reformave të Ramaformës që janë korrupsion i gjallë.

Numërimi mbrapsht për largimin përfundimtar të së keqes së përbashkët ka filluar, shqiptarët nuk e presin shpëtimin nga askush tjetër perveçse nga dashuria për atdheun e familjen e tyre. Rama është tashmë një subjekt për drejtësinë për vjedhjet me miliarda euro dhe offshore-t e tij. Edi Rama është përgjegjësi kryesor për shpopullimin e Shqipërisë por edhe mbipopullimin e burgjeve, sepse për të rinjtë ai ka dhënë dy alternativa, ose largimin nga vendi ose përfshirjen në aktivite kriminale”, tha Meta.

Ora 13:00 – Aldo Bumçi: Edi Rama, ke 1001 arsye për të dhënë dorëheqjen

Edi Rama e zhyti Shqipërinë në mjerim, në pasiguri, në dëshpërim. Vendim me papunësinë më të madhe rinore, me pensionet më të ulëta, ka taksat më të larta, çmimin më të lartë në Europë të naftës, të energjisë elektrike. Edi Rama në 10 vite i detyroi shqiptarët të emigrojnë më shumë se sirianët, 13 herë më shumë se një serb, 4 herë më shumë se një shqiptar i Kosovës.

Çfarë ka ndodhur në Shqipëri që të largohemi si sirianë. Ka qeverisur Edi Rama. Ky vend ka nevojë për shpresë dhe sot secili nga ju që ka dalë në këtë shesh është shpresë për dhjetëra mijëra të tjerë që e shikojnë.

Sot është një ditë e mirë, shpresa fillon sot në këtë shesh falë jush, qytetarëve të lirë, njerëzve të vërtetë që nuk u shitët, që nuk pranuar lavazhin e trurit, të medieve të kapura, të ndërkombëtarëve të korruptuar.

Ju jeni shpresa e Shqipërisë. Çfarë kemi bërë në këto 10 vite. Zbatohet një projekt i turpshëm. Qeverisja e keqe është vetëm gjysma e të keqes, e keqja bëhet absolute kur nuk e ndryshon dot dhe këtë donte të arrinte Edi Rama, duke u thënë shqiptarëve u qeveris keq, por unë ju kërcënoj, ju blej, ju shantazhoj, me të dhënat personale, krim, polici, patronazhistë dhe ju nuk më hiqni dot.

Edi Rama arriti deri aty sa të zbatonte projektin më kriminal, më të zi, do vriste opozitën. Ky është turpi i madh në 2023, në një vend anëtar të NATO-s, në një vend që ka hapur negociatat simbolikisht, të ketë një projekt për të vrarë opozitën. Ky është turpi i të gjithë atyre qe e vunë emrin, brenda dhe jashtë Shqipërisë për të vrarë opozitën. Por falë jush, fal jush ka shpresë.

Kush e besonte para 1 viti e gjysëm që do të ishim këtu, një vend i vogël, me halle, të papunë, me probleme. Por ju gjetët forcën, fuqinë, por ja ku jemi, të pamposhtur, të pamposhtur. Ne do të fitojmë.

Prandaj Edi Rama largohu. Ke njëmijë e një arsye për të dhënë dorëheqjen, përndryshe do të përballesh me të vetmen alternativë, me të vetmen përgjigje, me të vetmen mënyrë që kanë kombet e qytetëruara, për të larguar. Vetëm një përgjigje kanë kombet e qytetëruara nëse nuk largohesh, zemërimi nuk do të gjejë qetësi. Ne do të fitojmë.

Ora 12:46 – Ilir Alimehmeti: Jemi vënë përballë një kanceri korrupsioni

Mjeku dhe kandidati në primaret e PD për të garuar për Bashkinë e Tiranës, Ilir Alihmeti, thotë se qytetarët vendosur të qëndrojnë në Shqipëri dhe të përballen me atë që ai e quan “kancer korrupsioni”.

“Rama ik. Jemi shumë, shihni rreth e rrotull, jemi shumë. Janë qindra ata që po varin shpresat tek ne, sot e në të ardhmen. Pse vendosëm të sfidojmë muajin më të ftohtë të vitit. Ç’a i mbetet prindit po i iku fëmija, Shqipërisë po i iku rinia. Ua njohim zemrën atyre, nuk kanë asgjë, të ftohtin e kanë për ne, sëmundjen për ne.

Jemi vënë përballë një kanceri korrupsioni, që ka shkuar ndërkombëtar, një hemorragjie shpopullimi, humbje pagjumësie nga sistemi i drejtësisë shurdh. Kemi dy mundësi, të qëndrojmë të përballemi, apo të largohemi si gjethe të shpëndame nga stuhia. Ne do të qëndorjmë , të përballemi, jemi të vendosur të largojmë ata që janë shkaktar të këtyre sëmundjeve. Ta marrin fatin e shqiptarëve vete. Ata nuk ikin vetë”, tha ndër të tjera Ilir Alimehmeti.

Ora 12:33 – Flet Belind Këlliçi: Protesta më e madhe do të jetë në 14 Maj

“Shqipëria është derdhur këtu në këtë shesh! Në 103 vjetorin e saj si kryeqytet, Tirana sot është më e gjallë, më e shndritshme, më e bukur se kurrë me ardhjen tuaj. Sot i kemi zemrat plot se kemi miq nga e gjithë Shqipëria, nga çdo krahinë e qytet i vendit. Ja mirë se erdhët dhe ju lumshin këmbët! Tirana na ka mbledhur të gjithëve, na ka bashkuar për të kundërshtuar njëzëri të gjitha padrejtësitë që i bëhen vendit tonë nga kjo godinë. Këtu është strumbullari i të gjitha të këqijave, i të gjitha aferave që i kanë marrë arkës sonë të përbashkët miliarda euro. Para që iu morën fermerëve, minatorëve, naftëtarëve, spitaleve, shkollave, kopshteve dhe çerdheve.

Para që u vodhën me asfalt elektoral, farsa rindërtimi dhe me inceneratorë imagjinarë. Para që i jepen agjentëve të huaj për ta lënë vendin pa opozitë, që shqiptarët të mos kenë alternativë në zgjedhje, që 14 maji të jetë një e diel e zakonshme dhe jo një ditë shprese për ndryshim. Po përse paguajnë për të eliminuar opozitën, këta që janë të pathyeshëm? Paguajnë sepse kanë frikë nga opozita, nga 14 maji, kanë frikë nga ju, nga vota juaj dhe fuqia që ju jep vota. Përse zhvillojnë takime sekrete, përse fshihen? Sepse marrëveshjet që bëjnë janë të paligjshme, korruptive dhe antidemokratike dhe janë të vetëdijshëm që këtë rradhë kanë shkelur në kallo.

Një pyetje kam: Kush e ka parë kryeministrin? Ku është VIP-i? Po këtë që do varte tek palmat e kryeministrisë, zarin e tij në Bashkinë Tiranë, a e ka parë njeri këto ditë? Ish-zëvendësi i tij është kapur. S’ka ku e luan tani. Nëse drejtësia e ka çarkun e madh, edhe tigri bie në çark. Rrugës për këtu, e patë trafikun e Tiranës, sa kohë duhet këtu për të mbaruar një hall?

E patë batërdinë me kulla që është bërë në sheshin Skënderbej? Ju lutem kthejeni kokën dhe më thoni, a e shihni dot Sahatin e Tiranës? E zhduku me një firmë që hodhi. Kaq vlejti për kryebashkiakun simboli i Tiranës, kaq vlejti identiteti i kryeqytetit. Nuk do më bënte fare habi nëse na quan sërish “shpellarë”. Edhe sot në 103 vjetorin e Tiranës kryeqytet, zari i Ramës në Bashki po mundohet të na hedhë hi syve sikur promovon kulturën me inskenime koncerte lagjesh, ndërkohë që pak metra më tutje rrënohet Radio Tirana, në një kurs shkatërrimi pa kthim, gati për të ndjekur të gjithë vilat e tjera tradicionale të rrrugës Kont Urani, të cilat ja kanë lënë vendin kullave të betonit, e që e kanë shndërruar atë zonë të Tiranës nga një oaz mimozash, në labirinte betoni.

Është kryebashkiaku i vetëm në Europë që publikisht ka fyer të rinjtë që jetojnë në konvikte, pa të cilët Tirana mbetet e shkretë. Të rinj e të reja nga e gjithë Shqipëria vijnë në Tiranë për studime. Prindërit e tyre paguajmë miliona euro qira. I sjellin Tiranës para, vrull, energji. Energji që do duhej t’i kishte vetë një qytet me 1 milionë banorë, por ja që nuk i ka, sepse nuk administrohet. Nëse do të administrohej Tirana nuk do të kishte këtë kaos të përditshëm, këtë stres në trafik, këtë ajër të ndotur që e thithim të gjithë. Ky është qyteti ku ka më shumë policë bashkiakë se pemë, më shumë kondicionerë në një zyrë shteti se ngrohje nëpër kopshte e shkolla . Ky është qyteti ku kryebashkiaku bën aktorin dhe aktori – investitorin strategjik.

Këtu shitësit të vogël ambulant i konfiskojnë tezgën ndërsa kriminelit i thonë biznesmen. Këtu jemi në qytetin ku shëndetësia qenka falas po për një varr paguhet nën dorë. Kjo është Tirana ku premtohen parqe dhe lulishte por nuk të sheh syri një lule të mbjellë. Keni ardhur në kryeqytetin e vetëm në Europë që në qendrën e vet mbillen shkurre dhe jo lule. Këtu dritat e rrugëve fiken natën dhe ndizen ditën. A e dini se për të shkuar me urgjencë në spital, këtu mund të shkosh më shpejt me një betoniere se me autoambulancë?

Ju që mendoni se në kryeqytet ka siguri më të madhe për jetën, e dini se këtu zjarrfikësja nuk hyn dot brenda lagjeve, sepse oborret bëhen pallate? Se lulishtja bëhet kafene dhe kafeneja mbushet me fëmijë që nuk kanë ku të luajnë? Kam shumë për të thënë, se nuk flas vetëm si Belind. Unë nuk po ju them vetëm të vërtetën time. Këto janë fjalët e inxhinier Fatjonit që banon në Njësinë 7, fjalët e profesor Adrianit nga Njësia 9, të Kriselës studente, të Etlevës arsimtare, të Arbrit taksist, të Elenës që është shitëse në Laprakë, të Sokolit pensionist dhe të atyre mijëra bashkëqytetarëve të mi nga çdo njësi që kam takuar e dëgjuar. Ato miliarda euro për të cilat flet Kontrolli i Lartë i Shtetit i janë vjedhur Fatjonit, Adrianit, Kriselës, Etlevës, Arbrit dhe secilit prej jush që keni ndjekur rrugën e protestës. U janë hequr atyre qindra mijërave që lanë Shqipërinë këto 10 vjet. I janë marrë pensionistëve, ushtarakëve, familjeve në nevojë, çifteve të reja që nuk blejnë dot një shtëpi në Tiranë.

Mua më vjen turp që më duhet të dal përpara njerëzve dhe të premtoj në vitin 2023 ujë të pijshëm, në një kryeqytet që ka më shumë depozita mbi pallat se depozita në bankë. Koha kur shqiptarët paguajnë për një shërbim që nuk e marrin do të marrë fund! Koha kur politikani premton një gjë dhe bën krejt të kundërtën e saj, duhet të marrë fund! Koha kur politikani del në çdo ekran sikur është në Tiranë dhe ndërkohë shullohet në Dubai apo Bali, duhet të marrë fund!

Kryeministri duhet t’i rrijë gatitu shqiptarëve dhe jo e kundërta. Kryebashkiaku duhet t’i rrijë pronto qytetarëve, sepse ata kanë në duar instrumentin e votës dhe mund ta heqin kur të duan. Të dy së bashku, Edi Rama dhe zari i tij, e kanë drejtuar Tiranën për 19 vjet. Kjo që shihni vërdallë është produkti i tyre. Nëse Tirana nuk ndryshon, Shqipëria nuk ka për të ndryshuar. Një kryeministër në Perëndim i kapur në korrupsion është i korruptuar për të gjithë qytetarët, si për demokratët dhe socialistët. Një kryebashkiak hajdut nuk ka rëndësi është hajdut socialist apo hajdut demokrat, hajduti mbetet hajdut dhe largohet me votë. E kur dhe drejtësia është e kapur, atëherë vota bën drejtësi. Ndaj protesta më e madhe do të jetë më 14 maj.

Vota është instumenti më i madh i protestës. Edhe nëse nuk e ka moralin të japë dorëheqjen, kanë shqiptarët detyrën morale ta heqin më 14 maj. Me votë, me votë, me votë! Le ta kthejmë sot Tiranën, në këtë 103 vjetor të saj si kryeqytet, në kryeqytetin europian të protestave”.

ORA 12:30 – NIS PROTESTA E PARTISË DEMOKRATIKE NË BULEVARDIN “DËSHMORËT E KOMBIT” PËRPARA KRYEMINISTRISË

Ora 12:21 – Sali Berisha del nga selia e PD, niset drejt bulevardit “Dëshmorët e Kombit” ku mbahet protesta

Ora 12:16 – Çlirim Gjata: Duhet ta heqim Kryeministrin dhe njerëzit të ecin përpara

Anëtari i Partisë Demokratike Çlirim Gjata në një prononcim për Klan Neës nga bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, ka thënë se Kryeministri Edi Rama duhet të largohet nga detyra.

Sipas Gjatës, qëndrimi i Ramës si Kryeministër po mban peng sistemin demokratik.

Çlirim Gjata shprehet se qytetarët kanë dalë në protestë për problemet e tyre.

“Duhet ta heqim këtë Kryeministër. Po ju shkatërron jetën, është bërë si ato vitet e komunizmit. Tani nuk kemi më një sistem total, kemi një njeri që mban peng një sistem demokratik. Është e njëjta mendësi si ta heqim qafe këtë njeri që të hapen dyert dhe të ecin njerëzit përpara. Protesta nuk është forma e vetme asnjëherë në asnjë vend të botës. Protesta nuk do jetë i vetmi mjet, mund të shkojë deri në mosbindje civile. Kjo protestë qyterare është për hallet e çdo qytetari. Njerëzit këtu po dalin për hallet e veta”, tha ndër të tjera Çlirim Gjata.

Ora 12:15 – Salianji i bashkohet protestës së opozitës: Do të jem këtu me qytetarët derisa të zgjasë

Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji i është bashkuar protestës së sotme para Kryeministrisë.

I pyetur nga gazetarët për skenarin dhe kohëzgjatjen e këtij tubimi, Salianji u shpreh se përgjigjia u takon organizatorëve. Ai theksoi se do jetë në protestë me qytetarët deri në përfundim të saj.

“Duhet të pyesni organizatorët. Unë do të jem këtu me qytetarët derisa të zgjasë dhe për çfarëdo lloj vendimi që do të marrin. ”, tha Salianji.

Ndërkohë një numër i konsiderueshëm demokratësh janë mbledhur para Kryeministrisë si dhe 1500 efektivë janë vënë në gatishmëri për mbarëvajtjen e protestës.

Kreu i PD-së Sali Berisha pritet të dalë nga selia blu për të marshuar më pas drejt Kryeministrisë.

Ora 11:53 – Rama reagon para nisjes së protestës së opozitës dhe publikon video

Përpara nisjes së protestës së opozitës, Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në Facebook ku ka publikuar një video duke punuar me një skulpturë.

Këtë postim, kreu i qeverisë e ka shoqëruar me mbishkrimin: “Ai momenti kur njëri thotë varja se u pre rruga dhe tjetri thot jo, sapo u hap një rrugë e re”.

Në videon, ndër të tjera dëgjohet Kryeministri që po bisedon me një person tjetër për skulpturën që ishte thyer pas pjekjes në furrë.

“Thyerjen e kthejmë në kreativitet. Edhe nga thyerja duhet të ngjitemi më lart”, dëgjohet Rama në video.

Nga video e publikuar, duket se Rama nuk do të jetë në zyrë gjatë protestës, por ndodhet në ambientet e shtëpisë.

Ora 11:49 – “Kamza i del zot Shqipërisë”, banderola në protestën e opozitës

Ora 11:45 – Protesta e opozitës, qytetarët marshojnë drejt bulevardit “Dëshmorët e Kombit”

Ora 11:30 – Simpatizantët e PD mblidhen para selisë blu

Ora 10:15 – Sali Berisha shkon në selinë e PD: Një protestë e jashtëzakonshme, revolucioni fillon

Partia Demokratike proteston sot kundër Qeverisë Rama në një tubim në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” që nis në orën 12:00.

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e akuzon Kryeministrin Edi Rama për çështjen “McGonigal”. Në protestë kanë deklaruar se do të jenë të pranishëm e gjithë opozita, ndërsa një ditë më parë Berisha tha se nuk janë të ftuar vetëm Lulzim Basha dhe Enkelejd Alibeaj.

Rrugët e bllokuara nga Policia e Tiranës

Për protestën, Policia e Tiranës ka marrë masat për mbarëvajtjen e rendit dhe të sigurisë, duke filluar me bllokimin e disa rrugëve.

Duke filluar nga ora 06:00 nuk lejohet parkimi i automjeteve, në Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, sheshi “Nënë Tereza”, rruga “Ismail Qemali”, nga kryqëzimi i rrugës së Elbasanit me rrugën “Ibrahim Rugova”, rruga “Papa Gjon Pali II”, bulevardi “Zhan D’Ark” dhe bulevardi “Bajram Curri”, nga kryqëzimi i rrugës së Elbasanit me rrugën “Ibrahim Rugova”.

Gjithashtu, në këto rrugë do të bllokohet qarkullimi i automjeteve nga ora 10:00 deri në përfundim të tubimit. /tvklan.al