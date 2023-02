Opozita proteston para Kuvendit

23:57 13/02/2023

Tension edhe mes deputetëve në sallë

Ashtu siç kishte paralajmëruar opozita e zhvilloi betejën e saj në dy fronte, jashtë me qytetarët që kishte thirrur në protestë dhe brenda me deputetët në seancë plenare.

Tensionet nisën teksa në hyrje të Kuvendit, Garda nuk lejoi të futeshin në sallë deputetët e përjashtuar nga seanca plenare.

Ndalimi i tyre u bë shkak që protestuesit të përplaseshin me policinë duke tentuar të çajnë kordonin e uniformave blu, që u pasua nga hedhja e flakadanëve dhe lëndëve piroteknike.

E teksa situata jashtë Kuvendit ishte e tensionuar, parlamenti jo pak u ndez edhe debati brenda në sallë, pas rikthimit të energjisë elektrike për shkak të një defekti teknik.

Lindita Nikolla: Ju lutem lironi foltoren.

Debatet mes palëve u ndezën pas një kërkese që deputetet gra të Partisë Socialiste bënë për përjashtimin e Sali Berishës lidhur me një deklaratë të bërë më herët prej tij se ish-zyrtari i lartë i FBI-së McGonigal dhe zyrtare të mazhorancës janë përfshirë në një video erotike.

Anila Denaj: Kërkojmë që organet kompetente të Kuvendit të fillojnë menjëherë procedurat për marrjen e masave disiplinore të përjashtimit të deputetit Sali Berisha nga seancat e Kuvendit të Shqipërisë.

Por kjo kërkesë solli revoltën e demokratëve në sallë. Kaq mjaftoi që seanca të ndërpritej.

Lindita Nikolla: 5 minuta pushim sa të vendoset qetësia në sallë.

Me rinisjen e punimeve Berisha i cili u përfshi në replikë me Ministren e parlamentit tha se videot erotike do ia vërë në dispozicion vetëm drejtësisë amerikane dhe komisionit hetimor të këkruar nga opozita.

Sali Berisha: Asnjë video, asnjë mesazh të natyrën erotike, nuk do e gjeni të publikuar nga Sali Berisha përveç rasti McGonigal, do shkojnë të gjitha në drejtësi, ose krijoni një Komision 2-3 vetë dhe hajdeni të shihni.

Elisa Spiropali: Është e turpshme për një burrë të shpifë, të përgojojë, të shantazhojë gratë. Doktor nuk bëhet revolucion me këto, mblidh mendjen.

Sali Berisha: Elisa pyeti cilës i ka djegur më shumë që të bëj deklaratën që kërkoni.

Taulant Balla: Po të jetë burrë, videot t’i nxjerrë.

Por kaosi që shoqëroi seancën e detyroi kryetaren e kuvendit të mbyllë seancën, duke përjashtuar nga punimet e parlamentit deputetin Noka.

Toni Gogu: Këtij po i bie ora e drejtësisë ndaj bën kështu. Fjalën nuk ma ke dhënë ti, shko ulu atje.

Lindita Nikolla: Ndërpritet seanca.

Jashtë kuvendit Taulant Balla paralajmëroi se në listën e të përjashtuarve nuk do të jetë vetëm Berisha e Noka.

Taulant Balla: Ne do t’i drejtohemi nesër sekretariatit që të merren masat.

Sali Berisha pasi la seancën plenare, mesazhin e fundit e bëri përpara protestuesve që kishte thirrur jashtë parlamentit.

Sali Berisha: Prania juaj këtu i detyroi të largohen nga parlamenti. Herën tjetër, do të duhet t’u marrin leje ju për t’u larguar nga parlamenti.

Pas fjalës së Berishës, protestuesit u larguan paqësisht për tu mbledhur sërisht të enjten në orën 10.00 përpara Kuvendit.

