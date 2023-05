Opozita: Qeveria po krijon shtet dy kombësh

Shpërndaje







23:20 23/05/2023

“Me Kushtetutën e re, RMV shtet i maqedonasve e shqiptarëve”

Kreu i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, pretendon se në Grupin e Punës për ndryshimet kushtetuese po punohet për ridefinimin e Maqedonisë si shtet binacional.

“Të tjerët që do të jenë mbi përqindjen e caktuar konform Regjistrimit të vitit të kaluar, të jenë pakicë. Kjo flitet në Komision dhe mungon vetëm të vizatohen hartat dhe Maqedonia formalisht të jetë shtet federal”.

Kundërpërgjigjen nga LSDM-ja. Në vend që VMRO-DPMNE të përgjigjet nëse do të kyçet në bllokun pro-evropian ose do të mbetet peng i “Levicës” pro-ruse, Mickoski sajon marrëzi të re me pretendime për ridefinim të shtetit, thonë socialdemokratët.

“Qasje e vjetër e gënjeshtrave, ashtu siç ishte me bullgarizimin, kantonizimin e të ngjashme. Është koha për votën për Evropë në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, e jo për sajime që nuk ka lidhje me realitetin”

Seanca e radhës e Grupit të Punës për ndryshimet kushtetuese është caktuar për të premten më 26 Maj. Kryetarja e këtij grupi, Margarita Caca Nikolovska, pas takimit të fundit të javës së kaluar, deklaroi se prioritet janë ndryshimet kushtetuese për futjen e Bullgarëve në Preambulë, si kusht nga marrëveshja me BE-në, e jo kërkesa tjera për të cilat përflitet në opinion.

Tv Klan