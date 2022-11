Opsione të reja për Sergio Busquets

23:55 16/11/2022

Mesfushori kërkohet në Arabinë Saudite, dy klube kontaktojnë 34-vjeçarin



E ardhmja e Sergio Busquets vazhdon të jetë një nga më të panjohurat e futbollit spanjoll. Vetëm dy muaj më parë, vetë futbollisti la të kuptohej se ende nuk e ka marrë një vendim, me largimin nga Barcelona në merkaton e verës që konsiderohet i mundshëm.

Mediat aluduan për një kalim të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me kampionatin amerikan të futbollit që është kthyer në destinacionin e shumë futbollistëve në skadencë kontrate.



Por në gjurmët e tij nuk janë vetëm skuadrat e MLS. Sipas mediave spanjolle, informacion për situatën e Busquets te Barcelona kanë kërkuar dy klube nga Arabia Saudite, të cilët po monitorojnë situatën e 34-vjeçarit. Një tjetër opsion është dhe qëndrimi në Katalonjë, ky një rol të rëndësishëm në këtë aspekt do ta ketë edhe trajneri i spanjollëve, Çavi Hernandes.

Futbollisti është padyshim pjesë stabël në formacionin e Barcelonës dhe si i tillë mund të zgjas qëndrimin e tij në Katalonjë. Nga ana tjetër, Barcelona ka nisur të mendojë për pasuesin e Busquets, teksa ka nisur bisedimet me futbollistë si Martin Zubimendi i Real Sociedad dhe Ruben Neves nga Wolves. Profile lojtarësh të ngjashëm me stilin e lojës së Busquets, duke qënë ideal për të mbuluar hapësirën që do lë bosh largimi i spanjollit.

