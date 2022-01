Optimizëm dhe dashuri, çfarë parashikojnë yjet për vitin 2022

12:42 03/01/2022

Pritshmëritë e 2022 i kemi pak të mëdha, por më tepër nga ndjesia dhe nevoja e ndryshimit. Mund ta kërkojmë më të mirën sepse kjo lidhet me shpresën, projektimin, zhvillimet e ëndrrat, ndaj 2022 ndaj do të nisë me optimizëm. Në datën 29 planeti i fatit kaloi te Peshqit dhe duket sikur ngjyra e Universit do të dominohet nga kjo shenjë që karakterizohet nga emocionet, pasionet, krijimtaria, luhatjet e humorit dhe ndryshimi i gjërave në mënyrë të rrjedhshme në mënyrë jo racionale.

Nga ana tjetër, Neptuni te Peshqit do të qëndrojë gjatë dhe nxit empatinë, altruizmin, spiritualizmin, mbështetjen, projektimin e anës emocionale, fenë, besimin dhe ëndrrat, ndaj ka një bashkim pozitiv të dy planetëve. Do të fuqizohen anët që na duhen për të patur jetë më të sigurt dhe ky vit pritet të jetë i tillë. Nga pranvera e 2008 deri në atë të 2023 jemi në një cikël që kemi kaluar në emocione, dëshira, qëllime të forta, nuk kemi respektuar faktorin kohë.

Në anën politike, masa kërkon të dalë nga kornizat konservatore dhe prej vitit 2017 pret zgjidhje të sakta pasi ky cikël e bëri të kuptonte çfarë është me vlerë e çfarë jo dhe çfarë duhet të presim nga ata që na drejtojnë. Nëse vazhdojmë të kemi të njëjtin drejtim nga politikanët, do të vazhdojmë të kemi lëvizje të forta, pasi Urani do të jetë në Dem. Ky i fundit kthehet në të drejtë më 19 Janar dhe nga ai moment, për një periudhë të gjatë, gjithçka do të jetë vendimtare. Kjo do të zgjasë deri në Mars të 2023 pasi Saturni do të largohet nga Ujori në muajin Mars, Plutoni largohet në 1 Prill, ndërsa Urani do të sjellë lajme të mira.

Gjatë këtij viti, nëse bëjmë gabime, do të kemi mundësi korrigjimi. Dashuria, pavarësisht ngurtësimit në fillim të vitit, nga Marsi deri në mes të Nëntorit do të japë gjëra shumë të bukura. Ata që duan të martohen, të marrin vendime të rëndësishme do të favorizohen.

Shëndeti fizik gjatë periudhës Shkurt-Mars do të gjendet në vijën e Dhjetorit që lamë pas, por lajmet e mëtejme do të jenë të mira./tvklan.al