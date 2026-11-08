08 nëntor 2026- Ora më e mirë e vitit 2026 mban emrin e një orëndreqësi shqiptar nga Kosova. Ai është Rexhep Rexhepi.
Modeli i tij ka fituar çmimin kryesor “Aiguille d’Or” apo e thënë ndryshe akrepi i Artë në Festivalin ndërkombëtar të Orologjisë Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2026, i njohur ndryshe si “Oscars” i orëve.
Ora fituese është Modeli Chronograph Flyback i krijuar prej tij, i cili shquhet për arkitekturën e veçantë të mekanizmit dhe dizanjin.
Kjo kryevepër artizanale mund të arrijë vlerë shitjeje deri në 4 milionë euro.
“Faleminderit shumë për çmimin, ishte i befasishëm ky vlerësim. Falënderoj njerëzit që na besuan për këtë vlerësim, ekipin tim dhe familjen time për mbështetjen”, tha ai.
Rexhepi u lind në Zhegër të Kosovës dhe u shpërngul në Zvicër në moshën 11-vjeçare.
Ai nisi rrugëtimin e tij si praktikant te marka e famshme “Patek Filip” në moshën 15-vjeçare, ndërsa në vitin 2012 themeloi markën e tij të pavarur të orëve luksoze.
TV Klan
/tvklan.al