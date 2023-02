Orban do të dhurojë qelizat staminale

13:40 08/02/2023

Willi Orban do dhurojë qelizat staminale për pacientin me kancer

Futbolli kalon në plan të dytë kur bëhet fjalë për shpëtimin e një jete! Këtë ka zgjedhur të bëj mbrojtësi i Lajpzig, Willi Orban, i cili ka programuar një periudhë të shkurtër pushimi për të bërë një dhurim të qelizave staminale për një pacient me kancer.

Ka qënë klubi gjerman ai që e ka njoftuar diçka të tillë, me futbollistin e përfaqësueses hungareze që është në regjistrin gjerman të donatorëve që nga viti 2017. Tashmë, Orban do të dhurojë qelizat e tij staminale me synimin për të shpëtuar jetën e pacientit me kancer në gjak.

Për mediat gjermane, Orban është shfaqur tepër i emocionuar, teksa pranoi se do të dëshironte të dhuronte sa më shpejt që të jetë e mundur për të shpëtuar një jetë dhe se tani futbolli “është i një rëndësie dytësore”. 30-vjeçari nuk stërvitet me skuadrën që prej të dielës për tu përgatitur për injeksionet speciale.

Kjo ndërhyrje do i kushtojë mbrojtësit edhe mungesë në duelin e radhët në kampionat ndaj Union Berlin, gjithsesi kur bëhet fjalë për shpëtimin e një jete gjithçka kalon në plan të dytë. Ky duel ka një rëndësi të madhe për Lajpzig, që gjendet në vendin e katërt të Bundesligës me 36 pikë, tre më pak se berlinezët dhe 4 pikë larg nga kryesuesit e Bajern Mynih.

