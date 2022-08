Orban: Pa bisedime mes SHBA-së dhe Rusisë nuk ka paqe në Ukraine

21:30 05/08/2022

Kryeministri hungarez thotë se SHBA ka nevojë për një udhëheqës të fortë

Konferencën Konservatore të SHBA, një konferencë politike vjetore që nxjerr çdo vit emrat kryesorë të konservatorizmit kombëtar dhe ndërkombëtar në Shtetet e Bashkuara kryeministri hungarez Viktor Orban e shfrytëzoi për të folur për një sërë çështjesh me rëndësi.

Si më urgjente ai sheh luftën në Ukrainë ndaj edhe kërkoi që administrata e Presidentit amerikan Joe Biden të hapë bisedimet me Moskën për Ukrainën.

“Pa bisedimet ruso-amerikane nuk do të ketë kurrë paqe në Ukrainë. Gjithnjë e më shumë njerëz do të vdesin dhe vuajnë dhe ekonomitë tona do të jenë në prag të kolapsit. Unë nuk mund t’ju them se çfarë të bëni. Është vendimi juaj sovran. Por unë mund t’ju them një gjë. Vetëm liderët e fortë janë në gjendje të bëjnë paqe Dhe ne, kemi nevojë dëshpërimisht për liderë të fortë që mund të negociojnë një marrëveshje paqeje. Ju lutemi na ndihmoni. Ne kemi nevojë për një Amerikë të fortë me një udhëheqës të fortë.”

Teksa kërkoi një udhëheqës të fortë për SHBA-në ai nuk iu referua në mënyrë specifike ish-presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka lënë të kuptohet publikisht se do të kërkojë sërish presidencën në vitin 2024. Trump ka mbështetur mbi 100 kandidatë konservatorë përpara zgjedhjeve afatmesme të këtij viti në SHBA.

Por Orban dhe Trump kanë patur marrëdhënie të mira në të kaluarën. Ashtu si Trump në Shtetet e Bashkuara, Orban është kritikuar gjerësisht në Evropë. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian, pjesë e së cilës është edhe Hungaria, thonë ai ka minuar demokracinë me masa që kufizojnë emigracionin dhe i japin qeverisë së tij kontrollin mbi mediat dhe organizatat joqeveritare.

