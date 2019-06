Orët e fundit të Theresa May

Për Theresa May këto janë orët e fundit në krye të konservatorëve britanikë. Mbrëmjen e kësaj të premteje, ajo do të përmbyllë gjithë procedurat e largimit si lidere e partisë që drejtoi prej Korrikut të 2016-s, periudhë gjatë të cilës pati për detyrë të përmbyllte me sukses çështjen Brexit si kryeministre e Britanisë së Madhe, por që nuk arriti ta përmbushë.

Stafeta i kalon pasardhësit të May-t që do të përzgjidhet mes 11 pretendentëve më 22 Korrik, që me shumë gjasa do të jetë rivali kryesor i saj Boris Johnson, përkrahës i linjës së ashpër kundër Bashkimit Europian në negociatat për Brexit-in. Deri atëherë May do të vijojë të jetë në krye të qeverisë britanike.

Disa analistë e konsiderojnë Theresa May-n si Kryeministren më të dështuar të të gjitha kohërave në Britaninë e Madhe. Sipas tyre, ajo nuk solli një Brexit në të mirë të britanikëve. Për 2 vite me radhë, ajo ofroi me kokëfortësi vetëm platformën e saj për shkëputjen nga Bashkimi Europian. Kur nuk gjeti mbështetjen e shumicës dhe u rrëzua 3 herë në votimet parlamentare u përpoq në pranverë të arrinte kompromis me opozitën laburiste dhe nacionalistët skocezë, kur në fakt ishte tepër vonë.

