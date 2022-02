Organizata Bamirëse Mjekësore ndalon punën në Ukrainë

21:40 25/02/2022

“Mjekët pa Kufij” ka ndërprerë punën në Ukrainë.

Organizata bamirëse mjekësore, e njohur edhe me emrin e saj francez Medecins Sans Frontieres (MSF), është shpesh ndër të fundit që mbetet në zonat e luftës, por thotë se është detyruar të ndalojë operacionet e saj për shkak të konfliktit në rritje.

We have had to take the painful decision to halt our activities, which included HIV care in Severodonetsk, TB care in Zhytomyr, and improving health care access in Donetsk in eastern #Ukraine, where we have been providing much-needed health care to conflict-affected communities.