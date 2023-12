Orges Shehi prezantohet tek Partizani

Shpërndaje







16:00 27/12/2023

Tekniku: Nuk e pata të vështirë të pranoja ofertën

Orges Shehi u prezantua në klubin Partizani gjatë një konference për shtyp ku firmosi edhe kontratën 3-vjeçare me klubin e kuq. Ish-trajner i Tiranës, skuadër të cilën e shpalli edhe kampion një sezon më parë, tha se e kishte patur të lehtë të vendoste, dhe argumentoi arsyen.

“Çdo trajner nuk mendohet gjatë që kur i vjen oferta nga një klub i madh, me histori, me standard me burime njerëzore, ishte e lehtë të zgjidhja sepse kam luajtur 4 vite këtu. Jam i kënaqur dhe i lumtur që kthehem tek Partizani, ka shumë ndryshime në infrastrukturë”.

Si një nga klubet më të mirë dhe më të kompletuar në Shqipëri, Shehi e di mirë se çfarë pune e pret tek Partizani.

“Kemi punë të madhe për të mbajtur standardet dhe për ta çuar më lart. Shpresoj që 2024 të jetë e suksesshme. Renditja në këtë formulë të kampionatit nuk na vë në presion”.

Këtë të merkurë, trajneri ka zhvilluar edhe seancën e parë me futbollistët. Tekniku do të ketë disa ditë kohë deri në debutimin e tij me Partizanin teksa ndeshja e parë për të do të jetë në Janar kundër Teutës.

Tv Klan