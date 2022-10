“Origjina është e ardhmja”/ Shijoni performancën artistike të mbi 100 të rinjve nesër në Sheshin Skënderbej

18:26 06/10/2022

“Origjina është e ardhmja” është performanca koreografike më e madhe e organizuar ndonjëherë në Tiranë me veshje të stampuara të trashëgimise kulturore.

Në performancë do marrin pjesë 100 të rinj, 20 balerinë, 10 persona me daulle. Do të jetë performanca e ritmit, lëvizjes dhe simboleve të të parëve tanë.

Kështu që nesër, më 7 Tetor në orën 19.30, shijoni performancën e të të rinjve në “Sheshin Skënderbej”.

Ky aktivitet organizohet nga Kongresi Rinor Kombëtar në kuadër të “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022” në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, si dhe mbështetjen e Ministrisë së Kulturës.