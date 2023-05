Orikum-Dukat, gati për sezonin turistik

23:16 17/05/2023

Balluku: Ofron më shumë siguri për drejtuesit e automjeteve

Aksi i ri rrugor Orikum-Dukat do të jetë me standardet e duhura të sigurisë dhe do të ketë impakt të madh ekonomik edhe për zonën. Keshtu u shpreh ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku gjatë inspektimit në kantier.

Kreu i ARRSH, Evis Berberi u shpreh se ky aks do të jetë plotësisht i kalueshëm para nisjes së sezonit turistik.

E gjithë zona e infrastrukturës së Jugut, si segmenti Fier-Levan-Vlorë, rruga e aeroportit të Vlorës, e cila lidhet me autostradën dhe tuneli i Llogarasë, sipas Ballukut do të jenë të gjitha funksionale në vitin 2024.

