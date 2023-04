‘Orkideja e jetës’, dhurata që zgjoi shpresën e Elvirës gjatë pandemisë së Covid-19

Shpërndaje







15:00 23/04/2023

Pjesa e parë e rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty” filloi ndryshe nga ç’jemi mësuar ta shohim. Moderatori i programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrea u gjend midis publikut ku na njohu me 6 zonja të cilat janë pjesë e një komuniteti të vogël prej 25 grash.

Zonjat na prezantuan edhe 5 prej shoqeve të tyre, të cilat ndodhen në njërën anë të ekranit. Të 11 gratë kanë ardhur vetëm për shkak të një personi. Për të na njohur pak më shumë me grupin, Zamira, njëra prej zonjave që ndodhet në skenë, shpjegon se ky grup grash takohet çdo të enjte dhe ndajnë gjithçka bashkë prej më shumë se 15 vjetësh.

Fjalën e merr Elvira, e cila ndan eksperiencën e saj me këtë grup duke rrëfyer një prej episodeve më të forta dhe të vështira. Gjatë pandemisë, Elvira dhe bashkëshorti i saj u sëmurën me Covid dhe i vetmi njeriu që iu gjend pranë ishte pikërisht organizatorja e këtij grupi. Njësoj si të ishte engjëll, ajo diti t’i jepte shpresë Elvirës edhe pse vetë gjendej në një moment të vështirë.

Elvira: Ne jemi një grup simpatik, por merita e këtij grupi është ajo zonja për të cilën ne kemi ardhur këtu, një organizatore e jashtëzakonshme, kur ta shihni, s’po flas më shumë, do e aprovoni. Unë do them vetëm eksperiencat e mia, kam shumë, shumë, por do them atë… Në një kohë kur unë mendova se rashë në tokë, mendova se gjithçka mbaroi për mua, atë që e përjetoi gjithë bota, koronën, unë isha vetëm me burrin tim se fëmijët i kam jashtë dhe neve fatkeqësia na zuri të dyve përnjëherë.

Në këtë kohë vetëm me këtë zonjën që do shohim komunikoj. Ajo vetë po kalonte një periudhë shumë të vështirë se do kryente një operacion. Përveç koronës, mjekët i thoshin as mos lër njeri të të vijë në shtëpi dhe as mos shko, mos të kesh kontakte me asnjë. Vetëm më vjen në shtëpi dhe më sjell një orkide se mua më vjen për të qarë por kuptimin e orkidesë në atë moment e quajta sikur ajo më tha që ty s’do të të gjejë asgjë se ti do ushqesh këtë lule dhe do jetosh prapë.

Ishte gjëja më… ishte tamam ai momenti i duhur dhe nga njeriu i duhur se ajo nuk të thotë ndonjëherë që je sëmurë ose pse je, të jep një optimizëm të jashtëzakonshëm. Që atë ditë, unë do e them dhe këtë, kam thënë që s’do e them, por…unë fëmijëve të mi i kam thënë që amanet, në qoftë se unë vdes,do e keni që ju do e ndiqni këtë grua që në momentin më të vështirë m’u gjend.

Emri i kësaj gruaje që ka bashkuar grupin është Leta Cenolli./tvklan.al