Orli Shuka rrëfen eksperiencën në “Katrori i Pushtetit”

17:00 30/01/2022

“Përfaqësoj botën e errët të krimit në Shqipëri”

Orli Shuka luan rolin e Bert Velës, një kriminel i dënuar me burgim të përjetshëm, që arrin të dalë nga burgu. Aktori thotë se për të nuk ishte e vështirë të përshtatej me këtë personazh kompleks të realitetit shqiptar, ndonëse është larguar që këtu prej 22 vitesh.

“Jam fëmijë i periudhës komuniste dhe paskomuniste, kam jetuar ngjarjet e ‘97, pra jam rritur me këto lloj personazhesh dua të them dhe të dal direkt tek Bert Vela. Bert Vela vjen nga një familje me probleme të mëdha shoqërore dhe sociale, me një baba të dhunshëm, abuziv, pijanec dhe i vrasin vëllain dhe vendos të hakmerret”, tha Shuka.

Nuk e fsheh kënaqësinë që luan mes aktorëve më të mirë shqiptar.

Seriali “Katrori i pushtetit” me producente Sabina Kodren dhe regjisor Robert Budinën transmetohet çdo të dielë në Televionin Klan.

