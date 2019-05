OSBE: Organizatorët e protestës duhet të mbajnë përgjegjësi politike

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri ka reaguar mbrëmjen e kësaj të shtune pas dhunës së shfaqur në protestën e opozitës së bashkuar, ku protestuesit u përplasën me forcat e policisë dhe hodhën bomba molotov drejt godinës së Kryeministrisë dhe Parlamentit.

OSBE thotë se organizatorët e protestës duhet të mbajnë përgjegjësinë politike për dhunën kriminale të disa protestuesve.

“Organizatorët e protestës së mbrëmjes të sotme duhet të mbajnë përgjegjësinë politike për dhunën kriminale të ushtruar nga disa prej ndjekësit e tyre.

Mendimet tona shkojnë me familjet e të plagosurve. OSBE-ja do të vijojë të nxisë opozitarizmin efikas dhe dialogun në Shqipëri. Por ne i dënojmë plotësisht ata që përpiqen të përdorin dhunën si një rrugë të shkurtër politike; ata do të dështojnë”, shkroi OSBE në reagimin e saj në rrjetet sociale. /tvklan.al