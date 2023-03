“Oscars 2023” 18.7 milionë shikime

13:38 14/03/2023

Tejkalon shifrat e vitit të kaluar me 12% më shumë

“Oscars 2023” kishte shikueshmërinë më të mirë në tre vjet sipas “Nielsen Company”, e cila deklaroi se ky edicion i Çmimeve të Akademisë grumbulloi 18.7 milionë shikues, duke kaluar ngjarjet e famshme: “Grammy, Emmy dhe Golden Globes”.

Sipas raportimeve të mediave të huaja, shikueshmëria ishte nga të rriturit nga mosha 18 deri në 49 vjeç dhe tejkaloi tre ngjarjet e fundit.

“Grammy” grumbulloi 12.5 milionë shikues, “Emmys” që u mbajtën në Shtator kishin 5.9 milionë shikues dhe “Golden Globes” morën 6.3 milionë shikime në Janar.

Ceremonia e së dielës po luftonte me “The Last of Us” të HBO -së, i cili kishte finalen e sezonit në të njëjtën kohë me shfaqjen e çmimeve dhe sipas Variety, ajo gjithashtu theu një rekord të vetin duke pasur 8.2 milionë njerëz.

Për herë të parë që nga viti 2018, “Oscars” u rrit me 12% nga vlerësimet e vitit të kaluar. Çmimet “Oscar” me shikueshmëri të madhe ishin në vitin 1998 kur “Titanic” fitoi ‘çmimin e filmit më të mir’ë duke u rrëmbyer në vëmendjen e 55.3 milionë njerëzve, ndërsa shifrat më të këqija ishin në vitin 2021 me 10.4 milionë.

Klan News