“Ose Monika e LSI-së në burg, ose shpifësi…”, Kryemadhi për lobimin në SHBA: Çdo kontratë, brenda ligjit

22:59 15/09/2022

Gjatë emisionit “Opinion”, Monika Kryemadhi mohoi akuzat e ngritura në lidhje me pagesat ndaj kompanive lobuese në SHBA. Kryemadhi, u shpreh se çdo pagesë është bërë brenda ligjeve. Sipas saj, çështja nuk do të mbyllet thjesht me një falje publike.

Blendi Fevziu: E treta ishte lidhur me pagesat ndaj kompanisë lobuese në SHBA. Sipas zotit Valteri që ishte pak më parë dhe që është në padinë e tij janë paguar për llogari të LSI-së në 5 kompani të ndryshme me 5 kontrata të ndryshme 1.2 milionë Dollarë për të bërë foto takime me zyrtarë amerikanë.

Monika Kryemadhi: Shpresoj t’i shoh ato kontratat e zotit Valteri se me thënë të drejtën nuk kam parë ndonjë kontratë. Unë jam që në themelimin e LSI-së, vazhdoj të jem. Kam ndjekur gjithë administrimin po themi të gjithë funksionimit të saj dhe jo vetëm që nuk janë 1.2, por çdo pagesë dhe çdo kontratë është bërë brenda ligjit, brenda rregullave, me bankë dhe mos kujto se ka ngelur drejtësia amerikane në dorë të Halit Valterit apo të ndonjë injoranti tjetër që të zhbirilojë lobingjet. Sa i përket kësaj historie e inkurajoj SPAK që ta çojë deri në fund dhe sa më shpejt sepse kjo çështje nuk do mbyllet thjesht me një falje publike, por do të mbyllet o shkaktari, o shpifësi do shkojë në burg. O do shkojë Monika e LSI në burg se ka gënjyer se ka paguar 1.2 mln. Dhe ajo që unë them, unë mendoj që po të ishte vërtetë një lobim kaq interesant Taulant Balla nuk do ia kishte lënë Halit Valterit paditë për Ilir Metën…/tvklan.al