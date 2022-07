OSHEE dhe Stop heqin mishin e “elektrizuar” nga kabina elektrike

21:20 11/07/2022

Për mishin që theret e ruhet në frigorifer brenda kabinës elektrike në Vlorë, gazetarja e “Stop” shkon te AKU por nuk gjen asnjë inspektor. Juristja e institucionit thotë se për subjektin në fjalë është vënë 3 milionë lekë gjobë dhe masa të tjera admnistrative.

Gazetarja: Me drejtorin doja të komunikoja!

Punonjësja: Për momentin nuk ndodhet!

Gazetarja: Një person tjetër nga AKU, një inspektor!

Punonjësja: Inspektorët janë të gjithë në terren.

Gazetarja: Po mirë, njëri nuk është në zyrë? Të gjithë në terren janë?

Punonjësja: Është juristja.

Juristja: Këtu ka një check-list të poascme që verifikon që të gjithë zërat e saj në zbatim të ligjit nëse operatori i biznesit ushqimor i plotëson ose jo.

Gazetarja: Dhe si rezulton aty?

Juristja: Janë marrë masa administrative ndaj subjektit, konkretisht 300 mijë lekë të reja.

Gazetarja: Iu është dukur i përshtatshëm ai ambienti ku theret mishi dhe maganizohet?

Juristja: Unë nuk kam qenë në procedurën e inspektimit.

Por mishi vazhdoi të tregtohet jashtë standardit. Drejtori Ani Binaj, kërkon shkresë, që të çojë inspektor.

Gazetarja: A është normale për ju si AKU që ambienti i një thertoreja të jetë brenda një kabine elektrike? A është brenda kushteve higjeno-sanitare apo nuk ka gjë, mishi me elektricitet është brenda kushteve higjeno-sanitare?

Drejtori i AKU Vlorë: Më fal zonjë, zonjë, zonjë, zonja gazetare! Unë po ju them “depozitoni një shkresë zyrtare te AKU-ja”! Zonja Odeta, unë sot po e marr vesh, që po kërkoni një gjë. Dakord, zonja Odeta! Edhe unë kam çuar trupa inspektuese, kur kanë ardh denoncimet, dhe unë do ta marr seriozisht këtë që po thoni juve me respektin maksimal për institucionin tuaj dhe për veprimin që keni kryer sot.

Të njejtin reagim kishte edhe AKU qendrore.

Gazetarja: Çfarë masash keni marrë?

Specialisti: Kam mbajtur masa administrative.

Gazetarja: Çfarë keni vendosur masën administrative?

Specialisti: M’u drejto zyrtarisht! Kemi një zyrë.

Gazetarja: Po çfarë zyrtarisht? Unë po të them më sill një AKU-së këtu sepse nuk po vjen asnjëri në Vlorë.

Specialisti: Nuk po të dëgjoj, çfarë po thua!

Gazetarja: Po të them, ke marrë masa herën e parë? E ke verifikuar?

Specialisti: Po!

Pronari Hodo Koçaj: Të gjithë le të vijnë.

Specialisti: Ma jep pak atë zotërinë, që po flet..!

Gazetarja: Çfarë masash ke marrë ti si AKU?

Specialisti: Ja, t’i thotë zotëria, që ke aty! Ti po më telefonon mua, dhe nuk e di kush je. Po mirë me, ku e di unë, se me kë po flas. Drejtohu zyrtarisht!

Pas ndërhyrjes së emisionit investigativ “Stop” brenda 24 orëve, frigoriferi i mishit të Hodo Koçaj zhvendoset nga kabina elektrike në pronësi të OSHEE-së Vlorë.

Specialisti Lulzim Kopaçi: Pas njoftimit të bërë nga OSHEE për boshatisjen e godinës shikojmë që qytetari ka reaguar menjëherë dhe i ka larguar të gjitha pajisjet. Gjatë ditëve në vazhdim, do të mbyllet edhe dera. Çdo gjë do të jetë brenda kushteve teknike. Asnjë lloj shqetësimi për Drejtorinë Rajonale Vlorë, dhe për sigurinë e punonjësve të kësaj Drejtorie./tvklan.al