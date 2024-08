Viktor Osimhen e ka vendosur të ardhmen e tij! Sulmuesi do të luajë në sezonin e ardhshëm në Arabinë Saudite. Në mbrëmjen e së enjtes, nigeriani arriti marrëveshjen me klubin e Al-Ahli. Atij iu ofrua një kontratë katërvjeçare me vlerë 40 milionë euro në sezon.

Lojtari këmbënguli për një klauzolë ndërprerjeje, që iu plotësua nga sauditët. Kjo në mënyrë që ai të mbajë të hapura opsionet për t’u transferuar sërish në Europë.

Tek Al-Ahli luajnë lojtarë si Roberto Firmino, Mahrez e Kessié. Nga ky akord, Napoli do të përfitojë në total 80 mln euro. Osimhen erdhi në Itali në vitin 2020 nga Lille.

Ai luajti për katër sezone te Napoli, në total 133 ndeshje ku realizoi edhe 76 gola. Nigeriani fitoi edhe titullin kampion me të kaltrit në vitin 2023. Interes për shërbimet e Osimenit, kishte edhe Çelsi, por lojtari zgjodhi ofertën e sheikëve.

