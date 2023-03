Osimhen: Ende nuk jam një ikonë

23:55 07/03/2023

Sulmuesi nigerian mendon se do të kthehet në një simbol te Napoli, vetëm nëse fiton Serie A

Nëse sulmuesi Viktor Osimhen arrin të udhëheqë Napolin drejt titullit të parë të Serie A në më shumë se 30 vite, ai beson se do të bëhet një “ikonë” e klubit. Por 24-vjeçari nigerian e pranon se nuk do të mund të arrijë dot statusin e legjendës argjentinase të futbollit Diego Armando Maradona, të cilin ai e konsideron një gjysmëperëndi.

Maradona mbetet figura më e dashur e futbollit te tifozët napolitanë, ndërsa udhëhoqi “të kaltrit” drejt fitimit të dy titujve të tyre të vetëm në 1987 dhe 1990, ndërsa stadiumi i klubit mban emrin e tij.

“Unë nuk e konsideroj veten ende si një ikonë, derisa të arrij objektivin që klubi ka vendosur për këtë sezon. Nëse Napoli fiton skudeton, atëherë unë mendoj se kemi një shans shumë të madh për t’u quajtur një ikonë. Por nuk krahasohet me atë që Mardona ka bërë për këtë klub.”

Shanset janë të mëdha për “të kaltrit” për ta fituar titullin kampion, ndërsa kryesojnë me 15 pikë diferencë me Interin, me Serie A që përfundon pas 13 javëve.

Presidenti i Napolit, Aurelio de Laurentis deklaroi se kanë kaluar 33 vite që kur “të kaltrit” ngritën Skudeton e fundit. Fitimi i titullit kampion sipas numrit 1 të klubit, do t’i çmendte njerëzit.

Klan News