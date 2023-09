Osmani në Tiranë: Të unifikojmë politikën e jashtme

15:41 04/09/2023

Begaj: Shqipëria do punojë për njohjen e Kosovës në OKB

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani nisi vizitën e saj 2-ditore në Tiranë me takimin me kreun e shtetit shqiptar Bajram Begaj.

Pas takimit i cili zgjati për rreth 2 orë, dy presidentët deklaruan se fokusi ishte forcimi i marrëdhënieve mes dy vendeve në të gjitha fushat. Osmani kërkoi mbështetjen e Shqipërisë për të përballuar sfidat e politiëks së jashtme për të cilat tha se duhet unifikim mes Tiranës dhe Prishtinës.

“Sërish kemi nevojë për mbështetjen e Shqipërisë që të jetë zëri ynë në instancat kombëtare ku Kosova nuk ka përfaqësim”.

Osmani nuk komentoi përplasjet mes 2 qeverive duke vënë theksin tek rëndësia e bashkëpunimit.

“Të tejkalojmë çdo lloj mospajtimi të momentit që ekziston, por nuk e shoh tragjike as diçka që na pengon të ecim përpara”.

Nga ana tjetër, Presidenti Begaj u zotua për mbështetje të vazhdueshme ndaj Kosovës si dhe për njohjen e saj nga Organizata e Kombeve të Bashkuara.

“Mbajtja nga Shqipëria deri në fund të këtij viti të një vendi jo të përhershëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, por edhe pjesëmarrja ime në Asamblenë e Përgjithshme të OKB do të ketë në fokus çështjet e njohjes së Kosovës”.

Osmani është pritur edhe nga Kryeministri Edi Rama si dhe kryeparlamentarja Lindita Nikolla. Ajo do të qëndrojë në vendin tonë edhe ditën e martë ku do të marrë pjesë në një ceremoni për Nënë Terezën dhe më pas do të vizitojë Beratin dhe Durrësin.

