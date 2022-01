Osmani: Presim të zgjidhim çështjen me Bullgarinë

16:38 03/01/2022

Pa detaje rreth asaj prej ku do të fillojnë negociatat me qeverinë e re bullgare, pasi edhe në Shkup në vendin e Kryeministrit do të ulet lideri i ri LSDM-së, Dimitar Kovaçevski, shefi i diplomacisë theksoi se fokusi mbetet në zhbllokimin e negociatave aderuese dhe pritshmëritë që Sofja ta realizojë atë për të cilën angazhohet qe 15 vite, zgjerimi i BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor.

“Presim bisedime konstruktive me qeverinë e re në Republikën e Bullgarisë, kthim të besimit, bisedime në raport me çështjet thelbësore që i kemi në tavolinë dhe zhbllokim të shpejtë të procesit. Për ne kjo është më e rëndësishmja.”

Shqipëria ka të drejtë të kërkojë ndarje nga pakoja me Maqedoninë e Veriut, në qoftë se brenda gjashtë muajve në proces nuk ka lëvizje, siç sugjerojnë autoritetet në Tiranë, por kjo do të sjellë vetëm përfitime afatshkurtra, konsideron Osmani.

“Në afat të gjatë mendoj se me dinamikën rajonale të dyja shtetet do të përfitojnë. Në qoftë se ky është argument plus për t’i bindur shtetasit e Shqipërisë dhe qeverinë shqiptare – se qasja joformale rajonale është në interes të të dyja shteteve dhe të rajonit. Shqipëria ka të drejtë të kërkojë diçka të tillë, sepse procesi është individual.”

Osmani sot e prezantoi ekipin prej 20 diplomatëve të cilët do të kyçen në udhëheqjen me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE). Maqedonia e Veriut në vitin 2023 do të jetë vendi kryesues, ndërsa këtë vit së bashku me Poloninë dhe Suedinë e përbën “treshen” e shteteve që e udhëheqin organizatën më të madhe të sigurisë në hemisferën veriore, e përbërë prej 57 vendeve, plus 11 vende të Mesdheut dhe aziatike.

Klan Maqedonia