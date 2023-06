Osmani pret në takim Escobarin dhe Lajçakun

10:10 06/06/2023

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në një takim të dërguarin e posaçëm të SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe atë të BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak.

Para takimit me Presidenten Osmani, i dërguari i posaçëm i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Lajçak, ka ripërsëritur kërkesat që i ka bërë mbrëmë kryeministrit Albin Kurti, përmes një postimi në Twitter.

Lajçak ka bërë thirrje për qetësim të situatës në veri të Kosovës, zgjedhje të parakohshme me pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës dhe kthim në dialog.

“Jemi thellësisht të shqetësuar për situatën në veri dhe bëjmë thirrje për qetësim të situatës në veri të Kosovës, zgjedhje të parakohshme me pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës dhe kthim në dialog”.

???????? DAS Escobar and I met with PM @albinkurti and first DPM @BislimiBesnik. We are deeply concerned about the situation in the north and call for immediate de-escalation on the ground, early elections with the participation of Kosovo Serbs and return to Dialogue on normalisation. pic.twitter.com/Ouc2eQHXDn