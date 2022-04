Osmani: Shërbimet pro-ruse penguan heqjen e VETO-s

20:15 03/04/2022

“Persona të caktuar punuan për prishjen e Shkup – Sofje”

Persona të punësuar në institucionet shtetërore dhe politikan kanë lobuar në Bullgari me qëllim që të mos zgjidhet kontesti mes dy vendeve. Këtë sot e deklaroi kreu i diplomacisë Bujar Osmani.

Ai nuk deshi të zbulojë emra e as për cilat institucione bëhet fjalë, por shtoi se këta persona janë në vijë të njëjtë më dy të punësuarit në Agjencinë Shtetërore për Siguri në Bullgari, të cilët kanë punuar që të pengohet Maqedonia e Veriut drejt Bashkimit Evropian.

“Këtë javë nga Maqedonia e Veriut janë paraqitur persona në Bullgari duke thënë se është i panevojshëm angazhimi për shkak se do të shkohet në zgjedhje të shpejta, se do të ketë zgjedhje të parakohshme dhe se nuk do të mund të gjendet ndonjë zgjidhje. Nuk mund të zbuloj emra dhe nga cila parti janë pasi që ende janë duke u hetuar nga institucionet përkatëse”.

Osmani konfirmon deklaratat e Petkovit për spiunët rusë. Ai thotë se puna e tyre mund të ndërlidhet me diplomatët “non grata” në Maqedoni që u shpallën javën e kaluar.

“Aktivitete që kanë ndërmarrë diplomatët rusë në drejtim të nxitjes edhe të faktorëve politikë dhe jopolitik brenda, mund edhe të interpretohen ashtu për shkak se kanë qenë në drejtim të krijimit të një atmosfere të pakënaqësisë në vend që unë kujtoj se mund të ndërlidhet me aktivitete e ngjashme që janë ndërmarrë në Republikën e Bullgarisë”.

Ndryshe dje Kryeministri bullgar Kiril Petkov ka deklaruar se dy të punësuarit janë larguar nga Agjencia Shtetërore për Siguri Kombëtare e Bullgarisë të cilët kanë punuar që Maqedonia të mos ketë ardhmëri evropiane.

