Osmani takim me Von der Leyen: Diskutuam si mund të afrojmë Kosovën me BE-në

23:13 03/12/2023

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, kanë zhvilluar një takim së bashku.

Përmes një postimi në rrjetin social “X”, Presidentja Osmani ka shkruar se me Von der Leyen ka diskutuar për mundësitë e përafrimit të Kosovës me Bashkimin Europian.

“Gjithmonë një kënaqësi e madhe për t’u takuar me presidenten e Komisionit Evropian Ursula vonder Leyen dhe të diskutojmë se si mund ta afrojmë Republikën e Kosovës me BE-në”, shkruan Osmani.

Always a great pleasure to meet @EU_Commission President @vonderleyen and discuss how we can bring the Republic of Kosovo closer to the EU. ???????????????? pic.twitter.com/w4OPts7VCR