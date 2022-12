Osmani viziton Bërnjakun dhe bazat policore në veri

Shpërndaje







20:35 31/12/2022

Presidentja Vjosa Osmani, në prag të ndërrimit të viteve, ka vizituar policët në pikën kufitare në Bërnjak, bazat policore në Jasenovik e Bërnjak si dhe në kampin “Belvedere”.

Ajo, me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, ka deklaruar se bashkë me të ishte edhe ministri i Punëve të Jashtme të Brendshme, Xhelal Sveçla, me të cilin tha se policët i falënderuan për shërbimin e tyre ndaj vendit, në mbrojtje të sovranitetit e për siguri të të gjithë qytetarëve, pa dallim.

“Si shenjë të këtij vlerësimi, kam dekoruar njësi e zyrtarë policor me Medaljen Presidenciale për Siguri. Po ashtu, të gjithë pjesëtarëve të policisë u uruam Vitin e Ri 2023 me dëshirën për shëndet për ata e familjet e tyre si dhe për suksese të mëtejme për Republikën tonë”, ka thënë Osmani./klankosova