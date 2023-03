Osmani: Vuçiç po shkel Ohrin

Shpërndaje







17:13 22/03/2023

Kurti sqaron vetëmenaxhimin e komunave

Një ditë pas Kryeministrit Albin Kurti edhe Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kritikuar Serbinë se e ka shkelur marrëveshjen e Ohrit, vetëm 24 orë pas dakordimit.

“Siç ndodhi edhe në Shkurt, po ndodh edhe në Mars, pra tregoi atë që nga dialogu nuk kanë asnjë vlerë për të, as politike e as juridike. Rrjedhimisht e njoftoi bashkësinë ndërkombëtare që nuk do të zbatojë ato të cilat qartë dalin nga marrëveshja bazë dhe aneksi”, tha Osmani.

Marrëveshja e panënshkruar obligon Serbinë që mos ta kundërshtojë anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. E kryeministri Albin Kurti i cili në mbledhjen e qeverisë nuk i njoftoi fare ministrat për marrëveshjen e Ohrit tha se dialogun nuk e ka top prioritet. Kërkoi nga Brukseli t’i vë sanksione Serbisë për moszbatimin e marrëveshjes.

Komentoi edhe nenit 7 ku flitet për vetëmenaxhim.

“Në pikën 7 të marrëveshjes bazë thuhet një nivel adekuat i vetëmenaxhimit të komunitetit serb. Thuhet komunitetit, jo komunave. Komuniteti s’është kategori territoriale. Komunat janë njësi territoriale dhe administrative. S’është e njëjta gjë”, tha ai

Kosova dhe Serbia e arritën një marrëveshje më 18 Mars në Ohër, por nuk pati nënshkrim.

Tv Klan