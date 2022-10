Osmani zbulon detajet e dokumentit për dialogun

15:51 21/10/2022

LDK dhe PDK refuzojnë ftesën e Kurtit për takim

Presidentja Vjosa Osmani ka dhënë detaje më të hollësishme rreth dokumentit franko-gjerman për dialogun me Serbinë. Në një konferencë për media ajo ka thënë se ky draft ka për qëllim intensifikimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ketë takime në javën e ardhshme ku ekipi i Macron e Shcholz do të sqarojnë në detaje.

Vjollca Osmani: Ideja është që të gjitha ato çështje të grupohen në një dokument të vetëm që në mënyrë intenzive të tejkalohen mendime dhe të arrihen marrëveshje.

Osmani e ka mohuar qarkullimin e një “drafti gjerman” për Asociacionin. Por nuk ka mohuar se do të dekretoj marrëveshjen finale ku brenda saj do të jetë edhe Asociacioni që nuk bie ndesh me Kushtetutën e Kosovës.

Vjollca Osmani: Do të nënshkruaj vetëm marrëveshjet që janë në përputhshëmri të plotë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

Për targat ajo tha se shtyrja tregon se po tolerohen kërcënimet e bandave serbe ndaj serbëve lokalë të Kosovës.

Kryeministri gjatë ditës ka takuar edhe kreun e AAK-së Ramush Haradinaj ku kanë diskutuar për dialogun, propozimet që po vijnë nga Gjermania e Franca për këtë marrëveshje, Zyra e kryeministrit i ka quajtur “sprova e testime”.

Ndërsa Haradinaj ka thënë se garantues të marrëveshjes duhet të jenë SHBA-ja.

Në takim kanë refuzuar të marrin pjesë krerët e LDK-së e PDK-së duke thënë se për dialogun kryeministri duhet të raportojë në Kuvend.

