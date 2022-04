“Pa ndihmën e saj nuk do kisha bërë 3 fëmijë”, pianistja rrëfen për personin që edhe në mes të natës vinte ta ndihmonte

21:48 02/04/2022

Pianistja Merita Rexha Tërshana është nënë e 3 fëmijëve. Në studion e emisionit “E ardhmja është vajzë”, ajo rrëfen se u bë nënë në moshë fare të re, por nuk hoqi dorë nga profesioni. Atë periudhë e kujton si tejet të vështirë, megjithatë sot mendon se ky ishte vendimi i duhur.

“…E quaj veten me shumë fat që u lidha me tim shoq, në moshë shumë të re. Ne u martuam dhe vendosëm të krijojmë këtë familje dhe patëm këto 3 fëmijë, që janë rritur tani. Kjo është padiskutim gjëja më e suksesshme që kam bërë në jetë. Sa herë i shikoj kënaqur shumë dhe nuk më besohet se jam unë që i kam lindur, rritur, i kam bërë kaq të mëdhenj. E falenderoj Zotin çdo ditë për këtë. Unë kam qenë vajzë e vetme, mami dhe babi më kanë pasur vetëm mua dhe mua më ka munguar familja e madhe, në momentin që u martova doja të kisha shumë fëmijë. Për fat të mirë dhe im shoq i do shumë fëmijët, edhe ai u bashkua me idenë time që të bëjmë një familje të madhe. Fillimet e familjes tonë kanë qenë shumë të vështira, sepse vendosa të mos shkëputesha nga profesioni, pavarësisht se fëmijët ishin shumë të vegjël dhe njëri pas tjetrit. Janë vite shumë të lodhshme, shumë pa gjumë, por njeriu kur është i ri i harron ato netët pa gjumë dhe kur ka një punë që i pëlqen vazhdon e bën. Mendoj tani që kam bërë shumë mirë që nuk e kam ndërprerë as shtimin e numrit të familjarëve, dhe as koncertet në piano sepse ja ku jemi sot. Ata janë rritur dhe unë vazhdoj jam pianiste”.

Megjithatë Rexha tregon se një mbështetje të madhe ka pasur edhe nënën e saj që sot nuk jeton më.

“Më kujtohen momentet që kam pasur recital të nesërmen, një program që kisha studiuar për 6 muaj dhe atë natë vajza e dytë ishte me temperaturë dhe kam qarë me lot, kam thënë që nesër gjithë puna shkoi kot sepse do të rri gjithë natën zgjuar. Por më lini të kujtoj që njeriu që më ka ndihmuar në këto momente ka qenë mamaja ime, sepse ndoshta nuk do të kisha bërë 3 fëmijë pa patur ndihmën e saj të pakursyer. Dhe atë natë që kam qarë dhe e kam marrë në telefon ka qenë ajo që ka ardhur në mes të natës dhe më ka ndihmuar. Ajo nuk jetoj më, por e kujtoj me shumë mirënjohje, jam e sigurt që është pjesë shumë e rëndësishme e suksesit tim dhe e faktit që unë, se natyrisht që familjen do të zgjidhje nëse do të duhej të zgjidhje, por pjesë e suksesit tim sot si pianiste është patjetër nëna ime dhe im atë”./tvklan.al