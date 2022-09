Pa para dhe pa vend stërvitjeje, “Stop” zgjidh problemin e kampionit

21:09 16/09/2022

“Stop” trajtoi problemin e kampionit të gjyles, Azgan Zekës, i cili nuk është paguar nga klubi i Teutës. “Stop” ballafaqoi shefin e klubit Teuta, Kreshnik Leka dhe trajnerin e tij, Emin Kosturi. Ata sërish dhanë versione të ndryshme për kërkesën e sportistit për t’u larguar nga klubi.

Trajneri: Azgani ka bërë shkresën për largim, ka kërkuar.

Gazetarja: Ka një problem të vogël që nuk ekziston në asnjë vend ajo shkresa.

Kreshnik Leka: Profesor më ke thënë mua që Azgani nuk do të jetë më pjesë e Teutës.

Trajneri: Jo, jo ka bë te ju kërkesë. Ça kam thënë unë?!

Gazetarja: E paske bërë fakt të kryer që Azgani qenka larguar nga Teuta dhe e fut në kampionat?

Trajneri: Po pra. S’ishte konfirmuar dhe erdhi prapë këtej. S’ka asnjë të keqe.

Presidenti i Federatës Shqiptare të Atletikës, Gjergj Ruli, shpjegoi, se përderisa Azgani ka bërë garë me Teutën, do thotë që ka qenë sportist i rregullt me Teutën. Pra atij i takojnë paratë.

Gjergj Ruli: Derisa ka bërë garë me Teutën do thotë, që ka qenë sportist i rregullt me Teutën. Pastaj marrëdhëniet brenda Klubit, ne nuk ndërhyjmë dot, sepse janë marrëdhënie, që i ka vetë Klubi, shefi i Klubit, Bashkia. Ne nuk kemi asnjë mundësi, që mund të ndërhyjmë.

Pas ndërhyrjes dhe këmbënguljes së gazetares së “Stop”, Azgan Zeka mori edhe shumën e prapambetur.

“Kjo u realizua vetëm falë jush. Ju faleminderit për gjithçka, sepse sporti këtu tek ne nuk vlerësohet më. Ju faleminderit me gjithë zemër për gjithçka sepse e quaja vetën të humbur”, tha Zeka.

“Do vazhdoj përsëri stërvitjen në Shtator. Do mundohem të gjejmë një terren të përshtatshëm për stërvitjen që të mos dëmtojmë të tjerët”, theksoi më tej ai./tvklan.al