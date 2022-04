Pa shkollë dhe i mbetur rrugëve, “Stop” gjen strehim per 7-vjeçarin e braktisur nga e ëma

21:36 08/04/2022

Për problemin e 7-vjeçarit që fle e rri rrugëve, “Stop” ka pyetur të ëmën e tij. Ajo thotë se nuk e mban dot të birin për arsye ekonomike. Ajo kërkon që djalin ta marrë një institucion, në mënyrë që të rritet dhe edukohet me kujdes e më pas ta marrë ajo.

Gazetarja: Sot kam ardhur këtu pasi kam një ankesë nga banorët e kësaj zone. Kam informacion që ti ke një djalë 7…

Nëna: 7 për 8 vjeç.

Gazetarja: Që quhet Aleks.

Nëna: Po.

Gazetarja: Më kanë thënë që Aleksi është jashtë kontrollit tënd prindëror. Pse? Çfarë problem ke?

Nëna: Unë paradite e mbaj djalin, por në darkë rri në një lokal aty që punoj, laj pjatat, shkon pak ora vonë.

Gazetarja: Më kanë thënë që…

Nëna: E pimë dhe pak alkolin me thënë të drejtën, nuk jam shumë e alkolizuar.

Gazetarja: Po gjithë natën, nuk është për qejf…

Nëna: Jo, tapë nuk bëhem unë jo.

Gazetarja: Kur ikën në punë dhe kur vjen në shtëpi?

Nëna: Në 12 të darkës. Më kanë ardhur 2-3 herë policia dhe më kanë kapur dhe më kanë futur këtu me djalin.

Gazetarja: Kur vjen, a je në gjendje që të kontrollosh Aleksin ku është?

Nëna: E di unë ku rri, tek njëra.

Gazetarja: Po, a nuk ke frikë që duke qenë jashtë kontrollit, mund ta shtypë ndonjë makinë, mund të rrezikojë sepse darka është problem?

Nëna: E di, por e lë aty të luajë tek kompjuterat “Play Station”.

Gazetarja: Kam informacion që Aleksi prej 2 muajsh nuk frekuenton as shkollën, pse?

Nëna: Më zë gjumi.

Gazetarja: Nuk ke ndonjë familjar që mund të të ndihmojë me mbajtjen e Aleksit?

Nëna: Jo, kush të ma mbajë, secili ka detyrën e vet. Jo nuk kam.

Gazetarja: Sa fiton me punën si pjatalarëse në muaj?

Nëna: Po 5 mijë lekë dita.

Gazetarja: Po nëse të 5-mijshen e konverton në pije?

Nëna: Jo, sepse i jap dhe çunit lekë unë, 3 unë, 2 ai.

Gazetarja: Sa vite ka që pi?

Nëna: 20 vjet po.

Gazetarja: Po çfarë ke menduar për djalinse ai është shumë i vogël?

Nëna: Ta rregulloj atje tek fshati SOS sepse atje është më mirë, atje kushtet i ka, të gjitha. Unë për vete nuk e mbaj dot. Sa të rrijë rrugëve ai, më mirë atje. Atje ka shkollë, i ka të gjitha, me edukimin, me orarin.

Gazetarja: Po a nuk do të të mungojë pastaj djalin?

Nëna: Po mirë, do e takoj unë. Normale që do të shkoj 2 herë në javë. Pritet sa të rritet dhe e marr vetë unë.

Pasi gazetarja e “Stop” komunikoi me kryetarin e Bashkisë Tiranë, Erion Veliajn, ky i fundit ngarkon nënkryetaren Anisa Ruseti të zgjidhë problemin e djalit 7-vjeçar.

Anisa Ruseti : Si jeni? Mirë? Unë jam Anisa Ruseti, jam Nënkryetarja e Bashkisë Tiranë. Numrin tuaj ma dha Kryetari për një rast, që i keni referuar. I keni dhënë të gjitha të dhënat. Unë po dërgoj tani një skuadër terreni, e cila ka punonjës socialë dhe psikologë për të ardhur për ta vlerësuar rastin. Ata po lidhen direkt me punonjësen për Mbrojtjen e Fëmijëve që kemi ne te njësia dhe ta marrim rastin në menaxhim. Nëse fëmija ka nevojë për mbrojtje të menjëhershme, ata mund ta marrin fëmijën ose do të duhet të vlerësojnë edhe situatën e nënës. Sapo të mbyllim telefonin bashkë, besoj 2 minuta, do të marrin ato në telefon, se janë në terren. Do jemi direkt në kontakt prapë.

Punonjësja për Mbrojtjen e Fëmijëve: Përshëndetje! Si kaluat? Jam Jonida. Të marr nga Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve, Bashkia Tiranë. Më kaluan kontaktin tuaj për fëmijën, që kemi raportuar. Punonjësja e Mbrojtjes së Fëmijëve është duke ardhur.

Gazetarja: Vendndodhjen e ka të qartë?

Punonjësja për Mbrojtjen e Fëmijëve: Po, po tek “Besnik Sykja”, aty më tha nënkryetarja.

Një grup nga Njësia 5 me punonjësen e bashkisë dhe punonjësen sociale shkojnë aty ku banon djali dhe e marrin atë bashkë me të ëmën, fillimisht për t’i sistemuar në një qendër emergjente dhe pas vlerësimit, në një rezidencë të përhershme.

Banorja: Faleminderit “Stop-it” që bëri të pamundurën për këtë djalin e vogël që u sistemua. Kam 7 muaj që po e kërkoj këtë dhe më në fund, “Stop-i” ma zgjidhi.

Banori: Ato janë nona./tvklan.al