“Paga ime nuk ka vlerën e kolegëve.” Drejtori bën blofin, i jep mësueses “rrogën e sakatuar”

21:00 25/09/2023

Emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan ka udhëtuar drejt Rrogozhinës për problemin e një mësueseje të Shkencave Sociale, me diplomë si mësuese e Arsimit të Mesëm dhe të Lartë. Ajo prej 4 vitesh punon me kohë të plotë në gjimnazin “Haxhi Qehaj” në Rrogozhinë, ku ka marrë emërimin 3 vjet më parë. Problemi i zonjës lidhet me pagesën. Teksa kolegët e saj, në të njëjtat kushte, ose dhe me më pak vite punë, paguhen me 600 mijë Lekë të vjetra në muaj, ajo merr vetëm 56 mijë Lekë.

Denoncuesja: Unë jam mësuese në gjimnazin “Haxhi Qehaj” në Rrogozhinë prej 4 vitesh. Jam mësuese e Shkencave Sociale. Kam hyrë me portal tek vendi i punës duke qenë se ishte vakant dhe kam dalë e para në portal. Problemi nis me pagën. Unë gjatë gjithë këtyre viteve punë nuk jam paguar si mësuese në gjimnaz. Paga ime nuk ka vlerën e mësuesve dhe kolegeve të mia, me të cilat mund të themi që kemi hyrë në të njëjtën periudhë. Unë paguhem 56 mijë Lekë, ndërsa kolegeve të mia mund t’i shkojë në 60 mijë Lekë. Tek “Bashkëqeverisja” më kanë thënë që “keni të drejtë” dhe se do të paguhem dhe për periudhën në të cilën nuk jam paguar sa duhet. Nuk kam marrë asnjë zgjidhje.

Eksperti i Arsimit, Ndriçim Mehmeti: Përderisa ajo ka diplomë të AML-së, edhe sikur të japë në kopsht, kjo nuk ka rëndësi fare. Ajo paguhet me diplomën që është sepse për këtë është diploma. Kjo është një histori “alla shqiptarçe” ku çdokush çohet dhe thotë “si mund të ja vështirësoj jetën një individi”. Së pari njëherë, drejtori i shkollës i ka bërë një kontratë dhe duhet të përaqesë kushtet. Ka kërkuar të drejtën e vet dhe nuk i thonë pse këto lekë i janë hequr. Është një shumë e madhe, e cila plus rrogën e sakatuar që i kanë bërë, i kanë futur dhe stresin dhe e kanë demotivuar si njeri. Të demotivojnë dhe pastaj ngrenë duart edhe thonë “nuk dimë gjë”. Duhet t’ia kthejnë zonjës me një falje të madhe dhe me të gjitha bonueset që i takojnë.

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës e ka pranuar problemin dhe i ka kërkuar Zyrës Vendore të Arsimit Parauniveristar Rrogozhinë që të bëjë pagesën për mësuesen në fjalë si arsimtare gjimnazi, së bashku me diferencat e munguara. Por ZVA Rrogozhinë nuk ndërmerr asnjë veprim. Eksperti i financës në ZVA Rrogozhinë thotë se mësuesja i ka marrë paratë në rregull, pasi normën e ka plotësuar me orë të ciklit 9-vjeçar.

Specialisti i Financës: Pagesat e zonjës janë të rregullta sipas emërimit që ajo ka pasur në shkollën ku ajo është mësuese. Ajo është mësuese në gjimnaz dhe ka pasur një mbledhje orësh, një pjesë në gjimnaz dhe në një shkollë të ciklit të mesëm të ulët, jo në gjimnaz. Kjo ka qenë përpara periudhës që unë të isha i punësuar këtu. Pagesën e bëj sipas listprezencës që më vjen nga ana e Drejtorisë së Shkollës. Ne nuk kemi një shkresë që të bëhet kompensiomi i diferencave të pagesave të paguara gabim.

Por “Stop” provon se mësuesja i plotëson të 20 orët në gjimnazin e Rrogozhinës. Në këto kushte, gazetarja pret drejtorin e ZVA-së Rrogozhinë, Luan Sheshi, i cili kërkon kohë që të shqyrtojë dokumentet.

Dr.ZVA Rrogozhinë, Luan Shehi: Do të shqyrtoj rastin dhe do të jap një përgjigje shterruese, gjithmonë bazuar në ligje dhe në udhëzimet përkatëse. Jemi vonë, por do ta bëjmë. Do ta shqyrtojmë, dua dhe unë kohën time.

Pas takimit me drejtorin e Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Rrogozhinë ka pasur zhvillime pasi mësuesja u thirr në një takim me juristin dhe u pranua fajai. Nga Shtatori 2023, do të paguhet si mësuese gjimnazi. Përsa i përket diferencave që nuk iu dhanë për kaq vite, në fakt thuhet se nuk ka fonde kjo zyrë. Thirrja e “Stop” është e qartë: Të gjenden fondet dhe mësuesja të paguhet!

