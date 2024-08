Falë bashkëpunimit gjerman Bashkia e Tiranës ka dhuruar makineri bujqësore për fermerët e Tiranës. Në ceremoninë e zhvilluar në Tregun Agroushqimor në Farkë, kryebashkiaku Erion Veliaj tha se kjo nismë do të lehtësojë prodhimin e produkteve vendase.

Erion Veliaj, kryetar i Bashkisë Tiranë: Jemi bërë bashkë me ambasadën gjermane për të ndihmuar fermerët të ndërtojnë këtu, të mbjellin këtu, të korrin këtu, të punojnë këtu dhe të rrisin familjet e tyre këtu. Kemi kaluar nga faza e lëmoshës, në fazën e bashkëpunimit, ku fermerët tanë do t’i punojnë tokat tona me të njëjtat pajisje që punohen në Gjermani.

Ai bëri një ftesë për të gjithë qytetarët që të blejnë produkte vendase.

Erion Veliaj, kryetar i Bashkisë Tiranë: Kam një ftesë për qytetarët që përgatiten të shkojnë me pushime: Mbusheni makinën me produkte që prodhohen këtu. Kur dikush blen perime dhe fruta të vendit, gjelin e Baldushkut, verën e Lundrës, domaten e Shëngjergjit, nuk ka blerë vetëm ushqim për barkun, por ka blerë edhe librat e shkollës për një gocë të vogël, që do të shkojë në shkollë në shtator. Nëse doni të jeni patriotë sot, nuk ka nevojë të thoni “O sa mirë me qenë shqiptar”, se atë e thonë të gjithë. Është krenari kombëtare të shërbesh diçka, që është rritur nga duart, djersa, pasioni dhe dashuria e fermerëve tanë.

Kryebashkiaku nënvizoi se ashtu sikurse fermerët, edhe bashkia nuk pushon gjatë muajit gusht, pasi po bëhet gati për përgatitjen e 400 shkollave dhe kopshte për vitin e ri shkollor.

Klan News