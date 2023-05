Pakti me Vuçiç, Limaj: Nëse Kurti do ishte në opozitë do digjte Kosovën

21:00 07/05/2023 “Presidentja Vjosa Osmani, shkelëse e Kushtetutës” Për Fatmir Limajn, marrëveshja e firmosur nga kryeministri i Kosovës me presidentin serb Aleksandër Vuçiç do të kontestohej dhe nga vetë Albin Kurti nëse sot do të ishte në opozitë. “E kish djegë Kosovën. Për këtë marrëveshje e kishte djeg Kosovën. Absolutisht e kish djeg Kosovën. Me ato zgjedhje që janë bërë në veri, e kish tranu Kosovën, edhe çka ka ndodh, opozita në vend që të dal me stopu këto hapa që po i bën kryeministri, ata në një farë mënyrë pjesërisht po i legjitimojnë hapat e tij, sikurse që ishte pjesëmarrja në zgjedhje në veri të Kosovës”, tha Limaj. Sa i përket marrëveshjes së Brukselit ai shprehet se ka një mungesë transparence nga qeveria e Kurtit. “Sot qytetarët e Kosovës janë në mjegull, shumica prej qytetarëve nuk e dinë çka është marrëveshja e Brukselit, qytetarët ende nuk e dinë se çfarë ka ndodhur në veri të Kosovës. Kurrë Kosova nuk ka pasur dialog më jo transparent se që ka ndodhur në kohën e Kurtit, të ka ardhur marrëveshja dhe janë dy seanca për dialogun”. Kritika janë edhe në adresë të opozitës që sipas tij i mungon vendit dhe atë po e bën media në Kosovë. “Fatkeqësisht kjo opozita parlamentare është në një kompleks. Ende nuk është çliruar nga një kompleks i çuditshëm për mua edhe në shumë veprime të këtij kryeministri ka faj opozita me heshtjen e saj”. Limaj sakaq thekson se presidentja Vjosa Osmani shkeli Kushtetutën për mënyrën se veproi me shkarkimin e Valdete Dakes nga posti i kryetares së KQZ-së. Tv Klan













