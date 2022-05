Paloka: Këshilli Kombëtar i PD, organi i vetëm që përcakton qëndrimin për zgjedhjen e Presidentit

Shpërndaje







13:56 05/05/2022

Ditën e premte do të zhvillohet mbledhja e parë e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Ishte Edi Paloka i cili njoftoi ditën e sotme se në këtë takim do të diskutohet çështja e zgjedhjes së Presidenti. Paloka u shpreh se Këshilli Kombëtar është i vetmi organ që mund të përcaktojë qëndrimin e unifikuar të Partisë Demokratike lidhur me çështjen e zgjedhjes së Presidentit të ri.

“Bazuar në nenin 44 pika 5 e statutit mbledhja duhej mbajtur 5 ditë nga thirrja e Këshillit Kombëtar, por për shkak të natyrës urgjente të çështjes që trajtohet gjithsesi Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit vendosi që mbledhja të mbahet nesër pasdite, pra në orën 18:00. Këshilli Kombëtar i PD është i vetmi organ që mund të përcaktojë qëndrimin e unifikuar të PD lidhur me një çështje të rëndësishme politike siç është ajo e zgjedhjes së Presidentit të Republikës. Këshilli Kombëtar është organi më i lartë që drejton veprimtarinë politike të PD në periudhën mes dy Kuvendeve”, u shpreh Paloka.

Në mbledhjen parë të Këshillit Kombëtar përveç konstituimit do të zgjidhet dhe kryetari i ri këshillit./tvklan.al