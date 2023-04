Pamela Anderson pozon sërish me kostumin ikonik të Baywatch

15:05 29/04/2023

Pas 30 vitesh modelja rikujton personazhin e serialit që e bëri të famshme

Pas 30 vitesh, Pamela Anderson ka veshur sërish kostumin e kuq të Baywatch. Aktorja zgjodhi këtë mënyrë origjinale për të hedhur në treg koleksionin e saj të ri të rrobave të banjës, duke e bërë publikun nostalgjik për vitet ’90.

Koleksioni do të quhet “Frankie Bikinis” dhe do të prezantohen më 4 Maj kur ylli i Baywatch do të kujtojë edhe një herë rolin që e bëri të famshme për publikun.

“Kam veshur rroba banje gjatë gjithë kohës, kam provuar gjithçka. Kështu që kam shumë informacione kur bëhet fjalë për rrobat e banjës”, është shprehur Pamela Anderson për revistën Vogue.

Edhe pse ishte roli që e bëri të njohur në botë, Anderson fillimisht nuk donte ta pranonte rolin duke e refuzuar atë plot 11 herë.

