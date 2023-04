Pamje +18/ Publikohet video e vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj

20:49 20/04/2023

Ky është momenti i ekzekutimit me armë të biznesmenit Ardian Nikulaj. 50-vjeçari u vra në lokalin e tij në Shëngjin të Lezhës paraditen e së mërkurës.

Vrasësi, me kokore në kokë, me maskë anticovid dhe i veshur me jelekfosforeshent, hyn në lokal dhe afrohet tek tavolina ku ishte ulur i vetëm Ardian Nikulaj.

Nga pamjet e kamerave të sigurisë, duket se vrasësi fillimisht shkëmben fjalë me një person që ndodhet aty në këmbë, që siç është raportuar është vjehrri i viktimës

Më pas nxjerr pistoletën dhe hap zjarr ndaj biznesmenit.

Shtatë herë ka qëlluar vrasësi ndaj Ardian Nikulajt. Autori iu afrua duke e qëlluar dhe nga një distancë e afërt për t’u siguruar që i ndjeri kishte ndërruar jetë.

Më pas u arratis me një motor të tipit skuter. /tvklan.al