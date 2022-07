Pamje mahnitëse nga protesta e opozitës

21:12 07/07/2022

Pamje mahnitëse u përcollën nga protesta e opozitës gjatë kësaj të enjteje. Teksa kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mbante fjalimin e tij, qytetarët nxorrën telefonat dhe me dritat e tyre krijuan disa pamje mahnitëse.

Ndërkohë kreu i demokratëve, u shpreh se ky është vetëm fillimi i marshit të lirisë. Ai shtoi se Kryeministri Edi Rama nuk e do integrimin e Shqipërisë në BE.

"Ky është fillimi i marshit tonë të lirisë. Miqtë e mi. Këtë javë, shpresojmë që Bashkimi Europian të vendosë hapjen e negociatave dhe u bëj thirrje nga kjo tribunë, të hapin negociatat me Shqipërinë. Të mos ndëshkojnë shqiptarët prej Edi Ramës, i cili do çdo gjë, por negociatat me BE-në nuk i do sepse ata do ta nxjerrin atë lakuriq sikur është: demon i pushtetit, kryehajdut i Europës", u shpreh Berisha.