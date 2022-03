Pamje nga vendi i ngjarjes, kamioni përplaset me furgonin tek ura e Murrashit

13:13 31/03/2022

Një aksident ka ndodhur në urën e Murrashit në aksin Elbasan-Librazhd. Një furgon është përplasur me dy kamionë, të drejtuar nga E.Sh dhe S.Sh. Përplasja ka rezultuar në lëndimin e shoferit të furgonit, me iniciale D.L.

Burimet në vendngjarje kanë treguar se shoferi i furgonit është nxjerrë me vështirësi nga mjeti. Në video, shihet qartë momenti kur mbyllet dera e ambulancës që ka dërguar menjëherë në spital të lënduarin. Fatmirësisht, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Nga ana tjetër, aksidenti ka shkaktuar mjaft trafik dhe shumë mjete kanë ndaluar njëra pas tjetrës.

Njoftimi i policisë

Rreth orës 13:00, në aksin rrugor Elbasan-Librazhd, në vendin e quajtur “Ura e Murrashit”, një mjet furgon me drejtues shtetasin D. L. është përfshirë në aksident me 2 mjete (kamionë), me drejtues shtetasit E. Sh. dhe S. Sh.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar drejtuesi i furgonit, shtetasi D. L., i cili është dërguar në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit./tvklan.al