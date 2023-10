Pamje të reja nga Marsi

Shpërndaje







11:08 19/10/2023

Agjensia hapësinore evropiane ka publikuar video nga një lartësi prej 150-200 km

Një fluturim i jashtëzakonshëm në zonën ekuatoriale të planetit Mars. Agjensia hapësinore evropiane ka publikuar një video, me pamje në fluturim, mbi Noctis Labyrunthus, një zonë me sipërfaqe sa Italia, ku dallohen frakturat nga aktiviteti gjeologjik, shumë të ngjashme me ato të Rift Valley ne Afrikë. Ka edhe çarje të terrenit të gjera deri ne 30 km dhe të thella deri në 6 km. Në mes të Grand Canyon marsian, gjenden Valles Marineris dhe disa nga Vullkanet më të mëdhenj të sistemit Diellor, ndër ta Mali Pavonis, i lartë 14 km.

Esa bën te ditur se video është realizuar në bazë të fotove dhe të dhënave të marra ndër vite nga planeti i kuq, të cilat janë dixhitalizuar për të patur pikërisht një sekuencë video me rezolucion të lartë. Mozaiku i fotove dhe video janë të gjitha pothuajse të marra nga një lartësi prej 150-200 km lartësi.

Klan News