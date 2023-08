Pamje të rënda/ Policia amerikane vret 36-vjeçarin që e sulmoi me stilolaps

17:12 16/08/2023

Një 36-vjeçar në Denver të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është vrarë nga policia gjatë një incidenti.

Sipas policisë, viktima i identifikuar si Brandon Cole mbante në dorë një stilolaps dhe tentoi të sulmonte oficeren e policisë.

Por agjentët kanë deklaruar se fillimisht ata besonin se viktima po mbante në dorë një thikë. Më pas u zbulua se ishte vetëm një stilolaps.

Shefi i Policisë së Denverit deklaroi zyrtarisht se oficerja gabimisht besoi se 36-vjeçari ishte i armatosur me thikë.

Graphic ‼️



Denver officer fatally shoots man, Brandon Cole, feared to have knife as young child stands right behind him.



The “knife” later turned out to be a black marker. pic.twitter.com/HpRscEj1nS