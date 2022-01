Pamjet e shpërthimit të vullkanit nën ujë. Ishulli errësohet nga hiri

21:35 16/01/2022

Një shpërthim masiv vullkanik në Tonga që shkaktoi dallgë cunami, i ka mbuluar ishujt e Paqësorit me hi, ka shkaktuar ndërprerje të energjisë dhe probleme në komunikim.

Sipas asaj që shkruan BBC, të prekur përllogariten të jetën mbi 80 mijë persona. Kryeministrja e Zelandës së Re Jacinda Ardern tha e cunami kishte shkaktuar dëme domethënëse, duke nxjerrë nga deti varkat e duke shkatërruar bizneset në bregdet. Deri më tani nuk raportohet për viktima. Megjithatë informacionet janë ende paraprake. Si Zelanda e Re ashtu dhe Australia po kontrollojnë zonën nga ajri për të identifikuar dëmin.

Vullkani nënujor shpërtheu të shtunën, duke nxjerrë një shtëllungë gjigande hiri në qiell dhe duke shkaktuar dallgë 1.2 metra të larta, që arritën në Tonga. Shpërthimi ishte kaq i fuqishëm sa u dëgjua deri në Zelandën e Re, e cila ndodhet 2,383 km larg Tongas.

Banorët e zonës thanë se Tonga ngjante me sipërfaqen e hënës, për shkak se u mbështoll me shtresa të hirit vullkanik. Autoritetet kërkuan nga banorët që të konsumonin ujë me shishe dhe të mbanin gjatë gjithë kohës maskë për të mbrojtur mushkëritë nga pluhuri vullkanik.

E teksa qielli u errësua nga hiri, videot tregonin sesi në rrugë shpërtheu kaosi, teksa njerëzit kërkonin të largoheshin me makina. Disa orë më vonë, linjat e internetit dhe telefoni u ndërprenë, duke bërë që rreth 150 mijë banorë të ishullit të mos kishin asnjë lloj kontakti me botën jashtë.

Ardern tha se në disa zona të ishullit po rikthehej energjia elektrike dhe telefonat po rifillonin funksionim. Megjithatë situata mbetet e panjohur në disa prej zonave bregdetare.

Në pamundësi për të folur me familjarët e miqtë e tyre, shumë tonganë që jetojnë në Australi e Zelandë të Re mbeten në ankth për të mësuar për gjendjen e tyre.

Përpara shpërthimi të madh, vullkani kishte ditë që ishte aktivizuar. Agjencia Meteorologjike e Tongas kishte paralajmëruar për erën e sulfurit dhe amoniakut në disa zona.

Imazhet satelitore sugjerojnë se disa ishuj periferikë janë zhytur tërësisht nën ujë. Ekspertët thonë se shpërthimi i vullkanit Hunga-Tonga Hunga-Ha'apai është një ndër më të fortët në këtë rajon në dekada.

Ai shkaktoi alarm për cunami në disa shtete, përfshirë Japoninë dhe SHBA, ku përmbytjet goditën disa prej zonave bregdetare të Kalifonisë dhe Alaskës./tvklan.al