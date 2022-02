Pamjet kur magazina në Odesa shkatërrohet nga raketat ruse

18:26 24/02/2022

Këto janë pamjet e kamerave të sigurisë kur një magazinë në qytetin Odesa në Ukrainë është sulmuar me raketa nga forcat ushtarake të Rusisë. Nuk ka raportime nëse nga ky sulm ka patur viktima apo të lënduar.

Rusia nisi sulmin ushtarak ndaj Ukrainës në orët e para të mëngjesit të së enjtes nga 3 fronte; Veriu, Jugu dhe Lindja.

Rusia ka synuar të sulmojë depot dhe bazat ushtarake me armatime të Ukrainës.

Pushtimi i Ukrainës nga Rusia është dënuar nga Perëndimi, duke vendosur sanksione ekonomike. /tvklan.al

CCTV footage of Russian Missile attack at a warehouse located in #Odessa of #Ukraine #russia #TerceraGuerraMundial #rusia #ucrania pic.twitter.com/jrOgoQ3lzV