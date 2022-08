Panairi i verës, ushqimit dhe turizmit në Beograd

17:27 30/08/2022

Hotelierët presin fitime të mëdha

Një turist që vjen për arsye biznesi në Serbi shpenzon mesatarisht 320 Euro në ditë, që është katër herë më shumë se një turist që vjen vetëm me pushime.

Drejtori i Organizatës Turistike të Beogradit Miodrag Popovic, thekson se vizitorët e panairit të fillim- Shtatorit në kryeqytetin serb do të jenë qytetarët e Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë, Bosnje-Hercegovinës dhe Malit të Zi, si dhe të gjithë ata që merren drejtpërdrejt dhe tërthorazi me turizëm.

“Kur flasim për verërat dhe ofertën gastronomike, vijnë enologët. Ne llogarisim se do të jenë së paku një mijë e gjysmë njerëz që janë të lidhur drejtpërdrejt ose tërthorazi me vetë ngjarjen. Besoj se ky manifestim do të kontribuojë dukshëm në rritjen e numrit të turistëve në Beograd”.

Hotelet e Beogradit do të jenë të mbushura ato ditë dhe në to gjatë mbrëmjes do të organizohen prezantime të kantinave të verës nga tre shtetet e “Ballkanit të Hapur”.

Edhe restorantet po përgatiten të tregojnë ofertën e tyre gastronomike, ndaj do të ketë prezantime të ndryshme.

Turne të ndryshme të qytetit do të organizohen për mysafirët e kryeqytetit sipas interesave të tyre.

“Përveç Beogradit, do t’i prezantojmë me disa kantina, rrugë të verës në Frushka Gorë dhe në Topolë”.

Ndër të tjera, programi do të përfshijë një turne në Viminacium, një turne në Novi Sad me tren dhe për personalitete të rangut të lartë, do të kemi edhe një turne me anije.

Sipas disa treguesve, në Europë, Stambolli dhe Beogradi po rikuperojnë shpejt të ardhurat financiare në aspektin e turizmit pas pandemisë së koronavirusit. Panairi i verës, ushqimit dhe turizmit shihet nga serbet si një mundësi për të treguar veten si mikpritës të mirë dhe për të fituar para.

