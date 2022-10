Pandemia la pas stresin e shtuar në popullatë

17:20 29/10/2022

Psikologët: Po ndikon në rritjen e sëmundshmërisë

Pandemia e Covid-19, por dhe lufta në Ukrainë kanë lënë pas një stres të shtuar në popullatë. Psikologët thonë se moshat e reja janë ato që po përjetojnë më shumë këto pasoja.

Valbona Treska, urdhëri i psikologut: Ishte një gjendje pasigurie për të gjithë. Kjo gjendja e pasigurisë dhe ideja çfarë do të ndodhë, çfarë do bëhet nesër? E gjithë kjo ka ndikuar në shëndetin tonë. Dhe të dëgjosh vazhdimisht që filani humbi jetën, ku i afërmi, i njohuri, krijon shumë pasiguri dhe ngarkesa më e madhe emocionale e individit krijohet nga pasiguria për jetën shto kësaj edhe problemet ekonomike që na erdhën nga pandemia dhe që u referuan në të gjithë globin.

Pasiguri, rrahje të shpeshta zemre, frikë, janë shenja të cilat lidhen me ankthin dhe stresin dhe që për psikologët, pritet të rrisin edhe sëmundjet në popullatë.

“Janë të rinj që thonë kemi pasur rrahje të shpeshta të zemrës, frikë se diçka mund të na ndodhë, frikë qoftë edhe për t’u çuar nga krevati dhe kolltuku, një mosdëshirë për të bërë gjërat, dëshirë për të qëndruar vetëm, të rinj që kanë shtuar konsumin e alkoolit. Rritja e problemeve të shëndetit mendor na shkaktojnë dhe probleme të shtuara me probleme me zemrën, janë shkarkesa negative në trupin tonë”.

Jo vetëm kaq, por pandemia goditi edhe frymën e kolektivizmit.

“Fryma e kolektivizmit ka ndryshuar dhe është normale që të ndryshojë, me zhvillimin e shoqërisë do shkonim në një situatë të tillë, ku familja është më e vogël, nuk janë më familjet e mëdha, por nëse me parë e tregonim që shqiptarët bëjnë shumë me njëri-tjetrin, nuk është më kjo dëshira për të ndihmuar tjetrin”.

Ekspertët thonë se pas pandemisë, të gjitha vendet e botës po i kushtojnë përparësi problemeve të shëndetit mendor për të patur një qasje më të drejtë të politikave shëndetësore që duhen ndjekur.

Një sondazh i Gallup vlerësonte para pak ditësh se shqiptarët ishin një nga popullatat që kishin përjetuar më shumë stres në rajon gjatë vitit 2021.

