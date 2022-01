Pandemia rriti shpenzimet e shqiptarëve për shëndetësinë

16:05 03/01/2022

5.4% e buxhetit familjar shkoi për shëndetin

Pandemia e koronavirusit shënjoi edhe buxhetin e familjeve shqiptare gjatë vitit të lamw pas, teksa shpenzimet për shëndetësinë zunë një vend më të madh krahasuar me vitet e mëparshme. Madje shqiptarët rezultojnë se kanë shpenzuar për shëndetësinë edhe më shumë se qytetarët europian.

Sipas të dhënave të INSTAT në vitin 2020 gati 5,4% e shpenzimeve mujore të shqiptarëve shkuan për shëndetin, ndërsa sipas të dhënave të Eurostat në BE, familjet çuan vetëm 4.6% për qind të buxhetit mujor për kujdesin shëndetësor.

Në Shqipëri shpenzimet e shëndetit në vitin 2020 u rriten me 28% ne krahasim me 2019, ndryshe nga vendet e BE-së ku sipas Eurostat pësuan rënie. Në vitin 2020, shpenzimet e konsumit të familjeve në BE u ulën me 8%, ndërsa në Shqipëri u rritën me 1.6%.

Ne BE ulja erdhi për shkak të efekteve të pandemisë COVID-19, e cila reduktoi shpenzimet për kategoritë restorante e hotele, veshje, transport dhe argëtim. Nga kategoritë që shënuan rritje të shpenzimeve në BE gjatë 2020 janë ushqimet dhe pijet joalkolike.

Ndërsa në Shqipëri ulja më e madhe e shpenzimeve mesatare për konsum mujor, në vitin 2020, e ka shënuar grupi “Argëtim dhe kulturë”.

Sipas të dhënave të INSTAT në vitin 2020 gati 42% e shpenzimeve mujore të shqiptarëve shkuan për ushqime, ndërsa sipas të dhënave të Eurostat në BE, familjet çuan për ushqime vetëm 13 për qind të buxhetit mujor.

