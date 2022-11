Panelet diellore për familjet, Balluku: Shtojmë numrin e aplikimeve në 4 mijë deri në fund të vitit

17:59 08/11/2022

Vetëm në javën e parë, 1026 qytetarë kanë aplikuar për të përfituar nga plani i Ministrisë së Energjisë për instalimin e paneleve diellore për ngrohjen e ujit, një proces që do të kryhet nga disa kompani.

“Vetëm në ditën e parë të kësaj gare kemi pasur më shumë se 120 aplikime, për të arritur dhe për të mbyllur javën e parë me 1026 aplikime. Janë miratuar 220 aplikime dhe të tjerat janë në fazë miratimi. Do të ketë dhe refuzime padyshim dhe unë do t’i kërkojë qytetarëve të mos mërziten pasi kemi një sërë kriteresh që duhen përmbushur. Askush nuk i ndalon që ata t’i përmbushin kriteret dhe të riaplikojnë. Në rastet kur nuk do të jetë e mundur pasi kriteret nuk do të përmbushen, ne jemi të detyruar që t’i refuzojmë disa nga aplikimet”, tha zv/Kryeministrja Belinda Balluku në një deklaratë për mediat këtë të martë.

E duke marrë shkas nga ky fluks i lartë, Balluku tha se qeveria angazhohet për të rritur fondet, duke e shtuar numrin nga 2 mijë aplikime në 4 mijë, deri në fund të këtij viti.

“Duke pasur parasysh të gjithë ecurinë që po ndodh me aplikimet në agjencinë e Eficencës së Energjisë për këtë program kaq të rëndësishëm qeveria shqiptare angazhohet që të rrisë fondet e agjencisë përmes granteve të huaja apo dhe buxhetit të shtetit duke e shtuar numrin nga 2 mijë aplikime në 4 mijë aplikime përsa i përket këtij viti, deri në 31 Dhjetor të 2022”./tvklan.al