Panik në "BBC", ndërpritet transmetimi për 20 minuta - Tv Klan

10:16 29/11/2021

Programi i ditës së hënë të “BBC” në Radio 4 ndërpreu transmetimin pasi një alarm iu kërkoi njerëzve të braktisnin ndërtesën. “Ju lutem largohuni nga ndërtesa nga dalja më e afërt”, dëgjohej të thoshte alarmi duke shkaktuar panik te njerëzit.

Drejtuesi i programit, Nick Robinson iu drejtua dëgjuesve: “Mund të dëgjoni që kemi një alarm këtu”. Programi u ndërpre dhe vazhdoi transmetimin 20 minuta më vonë.

Well that was interesting. Emergency over. If there was one …we’re now back in the studio @BBCr4today pic.twitter.com/BLhZJwXMFp