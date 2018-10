Panucci pas humbjes në Izrael: Jemi jashtë!

Një humbje dërrmuese duket se ka qenë kjo e sotmja edhe për trajnerin e Kombëtares, Christian Panucci.

Në një prononcim për median nga Izraeli, Panucci tha se “të kthehesh në shtëpi me një humbje 2 – 0 nga një ndeshje e luajtur në këtë mënyrë të bën të ndihesh vërtet keq.”

Duke folur për golin e parë të Izraelit në minutën e 8’, ai tha “kur u ktheva pashë topin që po shkonte tek Hemed. Ne thjeshtë kemi fjetur.”

Duket se gjithçka ka përfunduar për sa i përket shpresave të Shqipërisë për të dalë si lider të grupit.

“Është e vështirë edhe të fitosh 3 – 0 dhe pastaj të shpresosh që Skocia të mundë Izraelin… Pastaj do të jemi me pikë të barabarta me Izraelin, por ne kemi fituar 1 -0, ndërsa ata 2 – 0. Ne ndërkohë jemi jashtë”, tha Panucci.

/tvklan.al